PCP critica redução de urgências e fecho de cuidados intensivos nos Covões em Coimbra

O PCP considerou hoje escandaloso a redução do horário noturno da urgência e o encerramento da unidade de cuidados intensivos do Hospital dos Covões, em Coimbra, por serem "indispensáveis para fazer cumprir o direito à saúde no distrito".

"É inaceitável que, à boleia da epidemia, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) encerre estes serviços e prive a população do que são serviços essenciais para a região e para o país", refere a estrutura regional de Coimbra, em comunicado.

Para os comunistas, o serviço de urgência noturna, "que encerrou em 2012 (primeiro fruto envenenado da fusão do CHUC) e reabriu por via da pandemia, mostrou-se também indispensável antes e após o pico do surto epidémico".

A unidade de cuidados intensivos, que estava em funcionamento no período antes do surto epidémico, "é necessária e indispensável", acrescentam.

Segundo o PCP, "os sobrecarregados Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) serão, mais uma vez, o escape para o acelerado desmantelamento dos Covões".

"Como o PCP alertou, o processo de fusão dos Hospitais de Coimbra veio agravar os sobrecarregados serviços, degradar os serviços prestados, bem como as condições dos trabalhadores do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra", lê-se no comunicado.

Salientando que a reversão da fusão do CHUC é um processo urgente pelo qual "se tem batido e continuará a bater", o PCP entende que "não há qualquer justificação válida para o encerramento destes serviços, a não ser o favorecimento do negócio privado da doença que, como se tem constatado, tem prosperado nesta região".

Numa pergunta dirigida ao Governo, o partido questiona como "podem os já sobrecarregados HUC dar resposta aos cuidados intensivos e ao serviço de urgência necessários na região de Coimbra".

"Num cenário de eventual agravamento do surto epidémico, como vai o CHUC agir perante o encerramento destes serviços?", interrogam ainda os comunistas.

A diminuição drástica de episódios de urgência no Hospital Geral dos Covões desde 2012 "teve como contrapartida a subida igualmente drástica destes episódios nos Hospitais da Universidade", constatam os parlamentares, referindo que "ambas as dinâmicas resultam em prejuízo da população".

O Serviço de Urgência do Hospital dos Covões voltou a encerrar no período noturno, entre as 22:00 e as 09:00, confirmou à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O gabinete de comunicação e imagem justificou a decisão com "a diminuição acentuada do movimento assistencial no Serviço de Urgência do polo Hospital Geral (Covões), por força do decréscimo da patologia respiratória".

"O conselho de administração do CHUC deliberou que o Serviço de Urgência regressa ao horário de atendimento em vigor antes da pandemia por SarsCov-2, entre as 09:00 e as 22:00, todos os dias da semana, a partir de 06 de abril de 2021".

Segundo a administração, o modelo de funcionamento será objeto de monitorização e "revertido de imediato em função de eventual evolução desfavorável da pandemia".