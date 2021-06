Pediatria de Leiria cria novas valências na consulta e alarga hospital de dia

O serviço de Pediatria de Leiria vai ter novas valências na consulta externa e vai garantir um alargamento do Hospital de Dia Pediátrico, com o crescimento de subespecialidades, num investimento superior a meio milhão de euros.

"Esta é a primeira alteração estrutural da Pediatria desde a abertura do Hospital de Santo André (HSA) em 1995", disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração, Licínio de Carvalho, ao referir que a empreitada resulta de um investimento total de cerca de 665 mil euros, "que inclui o custo de cerca de 590 mil euros em obras e cerca de 73 mil euros em equipamentos".

A diretora do serviço de Pediatria, Lina Winckler, acrescentou à Lusa que, "sendo o espaço maior do que aquele que está disponível até este momento, irá permitir a criação de novas valências na Consulta Externa, um alargamento do Hospital de Dia Pediátrico e o crescimento das áreas relativas ao Desenvolvimento e Neuropediatria".