Pelo menos 12 crianças assistidas no Hospital de Faro por suspeitas de intoxicação alimentar na escola

Pelo menos 12 crianças deram entrada no serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Faro, esta quinta-feira à tarde, por suspeitas de intoxicação alimentar, onde estão a ser assistidas.Tratam-se de alunos da escola primária da Fuseta, em Olhão, apurou o CM, que começaram a sentir sintomas como dores de estômago muito fortes e vómitos ao início da tarde.O CM chegou á fala com a mãe de uma das crianças doentes, que estão a ser assistidas na unidade de saúde, que relatou que a filha, após chegar da escola, pelas 16h00, começou a queixar-se de dores. Depressa percebeu que não era caso único e acabou por levar a criança ao hospital. Alguns dos alunos foram levados ao Hospital de Faro pelo INEM mas, devido aos vários casos quase em simultâneo, alguns pais viram-se obrigados a levar os filhos ao local pelos próprios meios.