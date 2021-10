O recinto de oração do Santuário de Fátima voltou a encher-se com “dezenas de milhares” de fiéis que deram “um novo colorido à peregrinação”, o que não acontecia desde outubro do ano passado, por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.





“Esta peregrinação iniciou um novo ciclo marcado pela esperança”, disse o bispo de Leiria-Fátima, cardeal António Marto, afirmando que ao longo destes meses “de privações” os peregrinos foram “exemplares no cumprimento das regras sanitárias”. “Foi um exemplo para todo o País”, garantiu.





De janeiro a setembro deste ano participaram nas celebrações mais de 1,3 milhões de peregrinos, mais 200 mil que em igual período de 2020. Antes da pandemia, o Santuário acolhia seis milhões de pessoas por ano, revelou o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas.





“Estamos longe de outros tempos, mas perto de uma nova realidade, que, vivida com responsabilidade, cuidado e resiliência, há de ser igualmente boa”, destacou António Marto.





Os peregrinos entravam no recinto com máscara e por oito locais definidos, onde tinham de higienizar as mãos, e embora não tenha sido fixada uma lotação, apenas metade das entradas se mantiveram abertas ao longo das celebrações, tanto na noite do dia 12 como na manhã desta quarta-feira. As quatro entradas mais próximas do altar do recinto encerraram para evitar aglomerações.





“Precisamos continuar a cuidar da vida e da saúde com responsabilidade”, disse o arcebispo de São Salvador da Bahia, cardeal Sérgio da Rocha, que rezou com os peregrinos “por todos os que cuidam dos doentes nos hospitais e nas casas e pelos que se dedicam à vacinação portadora de esperança”.





A segurança e a tranquilidade dos peregrinos, no exterior do recinto, esteve a cargo da GNR. A ‘Operação Trindade 2021’ decorreu sem “incidentes nem ocorrências”, apurou o CM, apenas houve “um ou dois casos” de pessoas identificadas por venda ambulante ilegal.







pormenores



200 padres e 11 bispos



Participaram na peregrinação 200 padres e 11 bispos. No interior do recinto, 60 acolhedores, entre escuteiros e voluntários do Santuário, ajudaram os peregrinos a posicionar-se de forma a manterem a distância necessária, sobretudo entre pessoas de grupos diferentes.





‘Milagre do sol’



A peregrinação de outubro que assinala a sexta aparição foi a última do ano. Há 104 anos, o dia 13 de outubro ficou conhecido como o dia do ‘milagre do sol’, por o sol ter ‘bailado’ na Cova da Iria, perante 70 mil fiéis e no meio de chuva torrencial.





Grupos de 13 países



O Santuário registou nesta peregrinação “o maior grupo de peregrinos de nacionalidades diferentes”, num total de 13, incluindo a portuguesa, desde o início da pandemia. Inscreveram-se 48 grupos. Quase todos os estrangeiros são oriundos de países da Europa





Veio como peregrino



O presidente da peregrinação disse ter vindo “a este querido santuário como peregrino, entre os peregrinos”. E destacou os “laços de fé e devoção” a Nossa Senhora de Fátima que une portugueses e brasileiros.





Papa evoca Fátima



O Papa Francisco convidou esta quarta-feira os católicos à recitação diária do terço, ao evocar, no Vaticano, a sexta aparição de Nossa Senhora. Na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, convidou a que reforcem “o sentir e o viver com a Igreja”.



Cardeal com olho negro devido a queda





Uma queda numas escadas está na origem do ferimento junto a um olho que o bispo de Leiria-Fátima, cardeal António Marto , exibia esta quarta-feira.



Marcelo esteve na procisão das velas



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na Procissão das Velas. Estava no meio dos peregrinos , com uma vela acesa.