O fascínio pelos perfumes remonta à Antiguidade e os primeiros registos que dão conta da produção destes produtos aromáticos chegam-nos do Egito, com os faraós e os membros mais importantes da corte a serem os maiores entusiastas das fragrâncias roubadas à natureza. Segundo os entendidos, os cheiros são capazes de produzir efeitos diferentes no ser humano: a baunilha reconforta; as flores brancas estimulam o desejo sexual; os citrinos ...