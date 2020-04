Perguntas e respostas: Médico Baptista Leite esclarece dúvidas sobre o coronavírus

Há questões comuns a muitos portugueses que são agora esclarecidas com a ajuda de um profissional de saúde. 20:55

– Um estudo indica que países onde se faz a vacina da BCG têm menos doentes e menos mortalidade. É a luz ao fundo do túnel? – Este é um estudo de base ecológica, no qual se verifica coincidência de dados mas não necessariamente relacionados entre si. Sabemos que a vacina da BCG tem uma ação imunomodeladora, conferindo uma certa proteção contra infeções virais, mas não há nada que cientificamente nos permita dizer que sim.





– Profissionais de saúde têm procurado ajuda psicológica. O que diz isto? – Toda a população está debaixo de stress. Os profissionais da linha da frente não são exceção. Estão afastados da família, têm de lidar diariamente com a incerteza, a intensidade do trabalho, a falta de material de proteção. Devem ter apoio psicológico dirigido. – A disponibilização de espaços das Forças Armadas para idosos em convalescença era urgente? – É fundamental que, em circuitos fechados, qualquer caso suspeito ou confirmado seja imediatamente isolado. Mas muitos lares não têm condições. Logo, é fundamental a criação de espaços como estes nesta fase da pandemia.

Mais importante do que encomendar o equipamento mais cedo, é a necessidade de garantir que os profissionais de saúde tenham acesso ao equipamento" Médico Baptista Leite

– Que vantagem uma povoação retira ao ser criado um cordão sanitário?

– O primeiro objetivo é proteger a população fora da localidade onde foi criado o cordão sanitário, dado o descontrolo local do surto. Dentro da povoação reforça a mensagem da necessidade de isolamento. Há também a prioridade de detetar de uma forma precoce os casos considerados suspeitos para serem isolados.



– Qual a posição de Portugal em comparação com outros países na realização de testes de diagnóstico?

– Na União Europeia estamos no 8º lugar, e a nível mundial no 27º posto no número de testes por um milhão de habitantes.A realização de testes é mais eficaz quando se procurar garantir que seja feita de forma dirigida aos casos suspeitos e seus contactos diretos.



– A Suécia adotou a imunidade de grupo. Devia de ser aplicada em Portugal?

–A imunidade de grupo ocorre quando 60 a 80% da população se torna imune à exposição ao vírus. Ocorre, assim, a chamada ‘vacina natural’, que garante a protecção da população em geral. Isto deve ser alcançado de forma progressiva e não à pressa, porque acabará por provocar uma enorme pressão sobre o sistema de saúde. Portugal e Suécia têm uma população semelhante (10 milhões), mas a Suécia regista o dobro de mortes por Covid-19,

mais de 600.



– Um número crescente de países tornou obrigatório o uso de máscara. Justifica-se?

– A máscara deve ser usada sempre que se está em contacto com outras pessoas para proteção do próprio e de terceiros.



– A OMS recomenda a prática corrente de testes. Concorda?

– Temos de alargar a realização de testes, mas isto não significa testar a totalidade da população. Deve haver uma política pró-ativa do Governo de testar todos os casos suspeitos, assim como todos os seus contactos diretos, começando pelas populações em maior risco.



– Qual a importância de serem realizados testes de uma forma generalizada dos lares?

– A importância é que os testes permitem ter uma identificação das pessoas infetadas. Nos lares, e por as pessoas com mais de 60 anos terem um maior risco, justifica-se que sejam todos testados, residentes e trabalhadores, devendo ocorrer o isolamento imediato dos casos detetados.



– Quando a unidade de cuidados intensivos de um hospital atinge a capacidade limite, os doentes devem ser transferidos?

– Esgotada a capacidade instalada numa instituição devem os doentes que necessitem de ser

colocados numa unidade de Cuidados Intensivos ser imediatamente transportados para as unidades mais próximas.



– É oportuno o pedido apresentado pela Ordem dos Médicos para que os dados obtidos sejam distribuídos pela comunidade científica?

– A Direção-Geral da Saúde garante que todos os dados estarão disponíveis para a comunidade científica, garantida a salvaguarda das questões de proteção de dados. Ultrapassadas essas questões os dados estarão acessíveis à academia.



– Que fatores conduziram a um aumento da mortalidade?

– A mortalidade aumenta apenas muito parcialmente devido à Covid-19. As principais causas de morte são as doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas (como a

diabetes) e oncológicas. O novo coronavírus coloca o sistema de saúde sob pressão, o que diminui a sua capacidade de resposta em relação às outras doenças e, assim, aumentam

tempos de espera, morbilidade e mortalidade. Setores privado e social deveriam ser contratualizados para receber doentes não Covid.



– Com a pandemia quem deve usar máscara?

– Nesta fase, as pessoas têm de ficar em casa. Devem usar máscara quando saem. Para tirar e colocar a máscara as mãos ficam junto das orelhas para não tocar na boca e nariz. Manter istanciamento social e lavar as mãos.



– Quais as prioridades na realização de testes?

– Em primeiro lugar, os potenciais infetados e as pessoas vulneráveis. Os residentes em lares e as pessoas expostas a potenciais situações de infeção. A OMS recomenda o maior número de testes para avaliar dimensão da doença



– 1538 ventiladores no SNS: são suficientes?

– Olhando para a evolução dos números, e sabendo que as unidades de cuidados intensivos também tratam outros doentes além dos que têm Covid-19, diria que corremos o risco de esgotar a nossa capacidade de resposta. É preciso prepararmo-nos, sobretudo, com ventiladores, máquinas de diálise e recursos humanos especializados.



– A hemodiálise é um risco acrescido de contágio para idosos?

– Os doentes com insuficiência renal e que precisam da hemodiálise para viver são de risco. Por isso, sempre que possível, deve ser feita diálise no domicílio. Se não possível, devem ser transportados sozinhos. Nos lares, o isolamento pós tratamento deve ser cumprido.



– Mais de mil profissionais infetados. Como se pode evitar o contágio?

– Cada profissional de Saúde infetado é menos um para tratar doentes. É de extrema importância garantir que todos, no mínimo, tenham acesso a material de proteção individual. Noutros Países já houve casos de profissionais que vieram a falecer. Temos que evitar esse cenário em Portugal.

– A taxa de imunidade dos portugueses é de apenas 1,5 %. Era expectável? – Sim. Tendo Portugal optado pelo isolamento social e pelo fecho das escolas numa fase mais precoce, quando comparado com Espanha ou Itália, a população teve naturalmente pouco contacto com o vírus.



– É possível aliviar as medidas de restrição e de isolamento social com esta taxa?

-Acima de tudo não sabemos qual a duração da imunidade que foi adquirida. Portanto, todas as políticas devem ser feitas tendo em conta que há sempre riscos na exposição ao contacto com outros. Uma revisão das medidas terá sempre de ter em conta a necessidade de continuar a manter a distância social.



– Como se pode aumentar a imunidade de uma população?

– Para levantar a quarentena é fundamental voltarmos a controlar o número de cadeias ativas de infeção. Implica riscos incontroláveis, mas será preciso, acima de tudo, manter os grupos de risco mais protegidos e manter as medidas de isolamento, lavagem das mãos, uso obrigatório de máscara, etc.





– Sim. Tendo Portugal optado pelo isolamento social e pelo fecho das escolas numa fase mais precoce, quando comparado com Espanha ou Itália, a população teve naturalmente pouco contacto com o vírus.-Acima de tudo não sabemos qual a duração da imunidade que foi adquirida. Portanto, todas as políticas devem ser feitas tendo em conta que há sempre riscos na exposição ao contacto com outros. Uma revisão das medidas terá sempre de ter em conta a necessidade de continuar a manter a distância social.– Para levantar a quarentena é fundamental voltarmos a controlar o número de cadeias ativas de infeção. Implica riscos incontroláveis, mas será preciso, acima de tudo, manter os grupos de risco mais protegidos e manter as medidas de isolamento, lavagem das mãos, uso obrigatório de máscara, etc.

– Portugal atrasou-se um mês na encomenda de material face à recomendação da OMS?

– Mais importante do que encomendar o equipamento mais cedo, é a necessidade de garantir que os profissionais de saúde tenham acesso ao equipamento. É crítico que quem está na linha da frente disponha de todo o equipamento necessário.



– Por parte das autoridades deveria haver uma maior sensibilização da opinião pública para o uso de máscara?

– Sendo cada vez mais evidente que ao levantar da quarentena a máscara terá de ser utilizada, será fundamental o Governo sensibilizar a população para o seu uso e sobre a forma correta de como deve ser manuseada. É também necessário garantir o acesso às mesmas, porque os preços hoje são proibitivos.



– Vamos ter de viver de uma forma diferente?

– É fundamental ter a noção de que a vida, como a conhecíamos antes, não voltará a ser a mesma, até existir a vacina. Terá, por isso, de ser mantido distanciamento físico e demais regras na relação com os mais idosos, para a sua proteção.



– Qual a explicação para um número baixo de doentes nos Cuidados Intensivos?

– Estudos internacionais revelam que entre 4 e 5% dos doentes acabam por ser internados em Unidade de Cuidados Intensivos. Em Portugal é observado um valor abaixo dos 2%. Ainda para mais, temos uma população envelhecida e com doenças crónicas associadas. Será necessária uma análise mais detalhada de dados que ainda não foram disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde para compreender.



– Qual a razão para a diferença entre o número de casos confirmados e de testes positivos?

– A explicação apontada pela senhora Ministra é que a diferença resulta de haver doentes em que a doença se prolonga por mais tempo e o segundo teste, feito nos mesmo doentes, revela que o vírus permanece positivo.



– Os profissionais de Saúde infetados são em número elevado?

– Em países com surtos mais severos, entre 8 e 12% dos profissionais de Saúde são infetados. Em Portugal é 11,5%. Repercute a necessidade de equipamentos de proteção individual.



– O aumento de 1516 casos num dia é pontual ou indica que Portugal ainda não atingiu o pico?

– Pode ser representativo do número de testes realizado ou pode de facto

representar uma evolução em crescendo do surto. Não nos devemos precipitar na avaliação dos números mas sim manter todas as medidas de restrição em curso.



– Justifica-se agravamento das medidas?

– Todas as medidas recomendadas pela DGS, concretamente no que respeita à necessidade da população se manter em casa, devem ser mantidas e reforçadas neste período. Deve haver, porventura, um aumento no esforço de identificação de todos os infetados e suspeitos, garantindo ativamente o seu isolamento, mesmo que seja no seio da família.



– A DGS deve emitir directivas sobre o regresso aos lares dos idosos em convalescença?

– Os residentes em lares que tiveram a infecção confirmada deveriam, até à resolução do surto, ficar isolados noutros locais que não os lares residenciais, por se tratar de uma população de elevado risco e pelo elevado grau de desconhecimento sobre este vírus.



– Porque deve ser realizado um estudo serológico?

– O estudo permite saber se a pessoa já esteve em contacto com o vírus e desenvolveu anticorpos. Num crescimento exponencial da doença deve ser dada prioridade aos testes de diagnóstico a potenciais infetados.