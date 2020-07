Peritos chumbam ventilador produzido em Portugal financiado por 100 mil portugueses

O grupo de peritos do Infarmed criado para avaliar os ventiladores pulmonares no âmbito da Covid-19 chumbou o projeto de ventilador mais mediático do País. O Atena, desenvolvido pelo CEiiA–Centro de Engenharia e Desenvolvimento, que recebeu doações de 100 mil portugueses, foi chumbado por sete dos dez peritos que analisaram as componentes do ventilador, avança o Público.



O grupo que chumbou o polémico ventilador considerou que ainda haveria margem para evoluir no seu aperfeiçoamento.



Num esclarecimento divulgado na segunda-feira na plataforma LinkedIn, o CEiiA, sediado em Matosinhos, afirmou que a autorização especial emitida pelo Infarmed, nos termos do PE-COVID-19 [Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da covid-19], assegura "que estão reunidas as condições de segurança para a utilização deste ventilador [versão 1] em contexto covid-19".

O ventilador, produzido em 45 dias pelo CEiiA, no âmbito da comunidade 4Life, juntou o conhecimento médico especializado, empresas, universidades e o apoio financeiro de mecenas e de milhares de portugueses.

O equipamento, que foi distinguido entre 349 iniciativas no concurso 'express' do programa Caixaimpulse da Fundação da Caixa, conta com o apoio da Clarke Modet para a obtenção da Propriedade Intelectual e Industrial, anunciado pela empresa no dia 21 de maio.