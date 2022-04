Dois hospitais do distrito de Setúbal foram, esta terça-feira, alvo de ataques informáticos. No Hospital Garcia de Orta, em Almada, os piratas informáticos tornaram impossível o acesso ao sistema informático, inviabilizando as consultas, cirurgias ou exames como TAC e radiografias. Os hackers terão exigido um resgate financeiro para repor o sistema, pago em bitcoins (moeda virtual).









