Piratas informáticos garantem ter roubado "centenas de dados" dos clientes da TAP

O grupo de piratas informáticos Ragner Locker, que reivindicou o ataque à TAP Air Portugal , afirmou esta quarta-feira acreditar que tenham sido comprometidos "centenas de Gigabytes de dados" dos clientes da transportadora aérea."Há vários dias, a TAP Air Portugal fez um comunicado de imprensa onde afirmava com confiança que tinha repelido com sucesso o ataque cibernético e que nenhum dado estava comprometido (mas temos algumas razões para acreditar que centenas de Gigabytes poderiam estar comprometidos)", escreveu o grupo no seu site oficial.Os piratas informáticos partilharam ainda uma imagem com uma folha de cálculo que parece conter informação roubada dos servidores, nomeadamente dados de clientes da companhia, onde se incluem nomes, datas de nascimento e endereços, de acordo com o site sobre notícias de tecnologia Bleeping Computer.A transportadora tinha garantido não ter encontrado provas que indicassem que os piratas informáticos tivessem acedido a informações de clientes armazenadas nos servidores afetados.