Pneumologista Filipe Froes defende que Portugal deve "reservar agora" vacinas da gripe

O coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, Filipe Froes, defendeu esta segunda-feira que Portugal deve "reservar agora" as vacinas da gripe para assegurar as doses necessárias, advertindo que são "escassas" e outros países já estão a adquiri-las.

No dia 27 de maio, o Governo autorizou a realização da despesa pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS) com a aquisição da vacina contra a gripe para a época 2021/2022.

Para Filipe Froes, "a reserva das vacinas da gripe tem que ser feita com a máxima antecedência de maneira a garantir um número de vacinas que, cada vez mais, é escasso perante as solicitações dos outros países".