Pólen no ar aumenta o risco de contágio da Covid-19, revela novo estudo

Níveis mais elevados de pólen no ar podem conduzir a taxas mais altas de infeção pelo novo coronavírus, segundo um estudo em larga escala conduzido por uma equipa de cientistas da Universidade Técnica de Munique e do Helmholtz Zentrum, na Alemanha. A situação é mais comum na primavera, época da polinização das plantas.O estudo parte do pressuposto que "uma elevada quantidade de pólenes em circulação na atmosfera reduz a capacidade imunitária do sistema respiratório, podendo levar ao aumento das infeções respiratórias", segundo o jornal espanhol ‘El Mundo’.Após um aumento de surtos na primavera de 2020, os investigadores recolheram dados sobre as concentrações de pólen, condições climáticas, densidade populacional, número de infeções de Covid-19 e os efeitos das medidas de contenção em 130 regiões de 31 países para avaliar uma possível variação epidemiológica relacionada com o pólen.A análise dos dados mostra que nas cidades em confinamento as taxas de infeção foram 4% superiores, com o aumento de 100 grãos de pólen por metro cúbico. Em algumas cidades alemãs, sem medidas de confinamento, concentrações perto dos 500 grãos de pólen por metro cúbico levaram a uma subida nas taxas de infeção em 20%.A alergologista Ana Castro Neves explicou ao CM que é "reconhecida a maior probabilidade de desenvolvimento de infeções respiratórias em doentes alérgicos" mas, no caso do novo coronavírus, o risco não se altera. "O que difere é a sintomatologia. Se a doença não estiver controlada, em caso de infeção com Covid-19, os sintomas podem ser mais graves". Em Portugal a atividade polínica é mais intensa de março a junho. Quanto ao risco para a população, a especialista diz que as medidas de contenção, como a máscara ou o confinamento, protegem.O confinamento, com concentrações de pólen idênticas, reduziu infeções para metade.Autores do estudo dizem que a inalação do pólen tem efeito negativo nas proteínas que ativam as defesas antivirais.Humidade e temperatura também influenciam efeito do pólen nas vias respiratórias.A pneumologista Amélia Feliciano, do Hospital dos Lusíadas, frisa que o "pólen funciona como um bioaeróssol que, ao induzir sintomas alérgicos inibe as infeções virais". E lembra outro estudo, da Universidade de Leipzig, que conclui que "embora o pólen tenha a capacidade de trazer vírus e bactérias, não transporta o SARS-Cov-2".