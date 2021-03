Ponte da Arrábida com trânsito condicionado no fim de semana

A circulação na Ponte da Arrábida vai estar condicionada, com vias suprimidas, no sentido Porto-Vila Nova de Gaia, já a partir desta sexta-feira à noite e até segunda-feira de manhã para a substituição de uma junta de dilatação.

Segundo a Câmara do Porto, que cita informação prestada pela Infraestruturas de Portugal, os trabalhos decorrerão a partir das 21h30 de amanhã. Até às 23h00 de sábado, com supressão das vias esquerda e central. Depois, até às 06h00 de segunda-feira, com supressão das vias direita e central.

Esta intervenção será realizada após, no dia 1 de março, ter havido o desprendimento de um módulo da junta de dilatação, o que obrigou ao corte do trânsito para uma reparação urgente, mas provisória. Depois de uma inspeção, realizada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), "torna-se necessário proceder à substituição integral da junta de dilatação para reparação definitiva e dada a inexistência no mercado de junta de dilatação compatível", indicou a Infraestruturas de Portugal à Câmara do Porto.