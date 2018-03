Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte móvel de Leixões tem avaria prolongada

Trânsito de veículos e de peões está a ser desviado para a A28.

Por Manuel Jorge Bento | 11:36

A ponte móvel do Porto de Leixões, que une Leça da Palmeira e Matosinhos, está avariada e encerrada ao trânsito de automóveis e peões.



A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) fala numa "avaria prolongada" e garante que, "durante o período de encerramento, será assegurado o transporte gratuito de passageiros entre Matosinhos e Leça".



