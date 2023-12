Porto suspende adoção de animais de companhia na época natalícia

O município do Porto suspende a partir de sexta-feira as visitas ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) para passar a mensagem de que "um animal não é um presente", lê-se no portal de notícias do Porto.De acordo com a informação prestada, de forma a sensibilizar para uma adoção responsável de animais de companhia, "em que estes não podem ser vistos como uma prenda de Natal", o município volta a suspender, "temporariamente", as visitas e os processos de adoção até ao dia 5 de janeiro."A decisão de adotar um cão ou um gato deve ser bem ponderada. Os animais precisam de muito empenho e tempo livre. Quem quer adotar um animal, deve ter em consideração o estilo de vida e projetos futuros e avaliar se terá tempo para o educar e satisfazer as suas necessidades, sejam as de alimentação, higiene, lazer e afetos", refere o CROA.O agendamento das visitas aos animais disponíveis para adoção retoma no dia 8 de janeiro.