Portugal acompanhará reforço de tropas de "forma adequada às suas circunstâncias", diz António Costa na cimeira da NATO

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que Portugal participará de "forma adequada às circunstâncias" do país no anunciado reforço de tropas da NATO.

"Aguardamos que o comando da NATO faça uma precisão da distribuição das capacidades que são necessárias e da nossa contribuição", afirmou António Costa à chegada à cimeira da NATO que arranca hoje em Madrid.

A NATO vai aprovar nesta cimeira o reforço da sua presença em países do leste europeu e das tropas em prontidão, neste caso, de 40 mil para mais de 300 mil militares, segundo o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Jens Stoltenberg.