Portugal ainda sem uma data certa para início da vacinação contra a Covid-19

Não é ainda conhecida a data em que, em Portugal, começarão a ser administradas as vacinas contra a Covid-19. A possibilidade avançada pelo Governo é que, no dia 29, a Agência Europeia dos Medicamentos dê luz verde à vacina da Pfizer/BioNTech, devendo esta começar a ser distribuída nas horas seguintes pelos 27 Estados-Membros da União Europeia. Estima o Executivo que no início do próximo ano sejam vacinados os primeiros portugueses. E, para isso, uma segunda versão do plano que prevê a vacinação de um milhão de portugueses nos dois primeiros meses do ano deverá ser conhecida na próxima semana, avançou o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, Francisco Ramos. "Haverá vacinas para todos", garantiu o coordenador, que salienta ainda a criação de 1200 locais para a vacinação da população, entre centros de saúde, lares, unidades de cuidados continuados e locais de trabalho.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, já lamentou que as farmácias não estejam na primeira linha da vacinação. "Temos uma das melhores redes de farmácias da Europa, há quase uma farmácia em cada aldeia, seria uma forma de aliviar os Centros de Saúde, que estão sobrecarregados devido à Covid-19", defendeu.Sem custos para o utente e acessíveis a toda a população, as vacinas serão administradas de forma facultativa. Há seis marcas de vacinas sujeitas a avaliação. Portugal vai receber 22 milhões de doses.Mário Durval, 71 anos, é um dos médicos aposentados que não quiseram abandonar o SNS, em particular no período da atual pandemia de Covid-19. Depois de 44 anos de carreira, Mário Durval decidiu reformar-se sem nunca deixar de trabalhar. Antigo delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, exerce agora funções na Unidade Saúde Pública, Arnaldo Sampaio, no Barreiro. Madalena Mourão, 68 anos, é outra profissional que congelou a sua pensão e mantém funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Alameda, em Lisboa. Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, 130 clínicos aposentados foram contratados entre março e outubro deste ano.