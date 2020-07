Portugal continental sob aviso amarelo devido ao calor. Temperaturas vão fechar aos 39 graus

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção do de Faro, estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, que vai vigorar até às 21h00 de terça-feira, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A radiação ultravioleta vai estar em valores muito elevados em todo o território e extrema no distrito da Guarda.

Nestas situações é aconselhada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA prevê para hoje para Portugal continental uma subida da temperatura máxima, em especial na região Sul, e nebulosidade matinal no litoral a norte do Cabo Raso, que deverá evoluir para o interior Centro e Sul a partir da tarde.

Para os Açores são esperados períodos de céu muito nublado com boas abertas e para a Madeira céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros fracos e uma pequena descida de temperatura.

Lisboa vai chegar aos 35 graus Celsius, Porto aos 25 e Faro aos 36. A temperatura vai ser mais elevada em Évora e Beja, com previsões de 39 graus.