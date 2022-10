Portugal eleito Melhor Destino Turístico da Europa pela 5.ª vez em seis anos

Portugal foi considerado o "Melhor Destino Turístico da Europa", na edição europeia dos World Travel Awards 2022, o quer acontece pela quinta vez nos últimos seis anos, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Economia.

"A eleição resulta da votação de milhares de profissionais do setor, oriundos de todos os países do mundo, e neste ano Portugal arrecadou mais 30 prémios, entre destino, regiões e produtos e serviços", escreve ainda em comunicado o Ministério da Economia e do Mar, que tutela o setor.

No âmbito dos destinos regionais destacaram-se os Açores (Europe's Leading Adventure Tourism Destination), Algarve (Europe's Leading Beach Destination), Lisboa (Europe's Leading City Break Destination, Europe's Leading Cruise Destination e Europe's Leading Seaside Metropolitan Destination) e Porto (Europe's Leading City Destination).

"A distinção, em mais de três dezenas de categorias na edição europeia dos World Travel Awards 2022, assume particular significado depois dos difíceis anos da pandemia. É com muito orgulho que vemos as empresas, os profissionais e as entidades do Turismo nacional serem reconhecidos pelos seus pares a nível internacional. Todos os agentes do setor estão de parabéns por estarem à altura deste desafio que é afirmar Portugal como destino turístico de excelência, quaisquer que sejam as circunstâncias", afirma a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, citada na mesma nota.

Os World Travel Awards -- considerados os 'óscares' do turismo -- são atribuídos pelos profissionais do setor a uma escala mundial, desde 1993, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, relembram.

Em 2021, Portugal conquistou mais de duas dezenas de prémios na edição europeia dos World Travel Awards.

A cerimónia de atribuição dos prémios mundiais está agendada para o dia 11 de novembro, em Omã.