Portugal já acionou mecanismo de transferência internacional de doentes

O presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Cuidados Intensivos admitiu esta terça-feira que "o pedido [de ajuda] já começou, embora não seja oficial. Consta-me que sim". João Gouveia disse, em entrevista ao jornal galego "La Voz de Galicia" que "tem toda a lógica que se faça já [o pedido] porque é um processo a nível europeu e pode levar vários dias a materializar-se".



O médico intensivista disse ao diário da Corunha, na Galiza, Espanha, que "o lógico é que o translado dos doentes se realize por via terrestre entre hospitais situados perto da fronteira" e cita o exemplo do que já foi feito noutros países da Europa central. E dá exemplos: "de Viana do Castelo seguramente irão para Vigo, de Bragança para Zamora e do Alentejo, dependendo se estão internados em Portalegre, Évora ou Beja, irão para Badajoz ou Sevilha".

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários