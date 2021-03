265 281 pessoas já completaram vacinação contra a Covid-19 em Portugal

Portugal já distribuiu 933 847 doses de vacina contra a Covid-19. No total, 265 281 pessoas já completaram a vacinação contra o novo coronavírus.Os idosos com mais de 80 anos são o grupo etário mais vacinado até ao momento, com 225 171 doses administradas. Por outro lado, é no grupo etário entre os 25 e os 49 anos que mais pessoas completaram a vacinação, num total de 108 036 pessoas.No total, apenas 3% da população cumpriu a vacinação completa contra a Covid-19 e 6% teve acesso à primeira dose.Região Norte é onde mais se vacina contra o novo coronavírus com 287 871 doses administradas.