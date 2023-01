Portugal já entrou em 2023 com fogo de artifício e concertos

O novo ano começa, pela primeira vez em muitos anos, com uma guerra na Europa - a Guerra na Ucrânia - e com um valor de inflação elevado que ameaça cada vez mais o poder de compra das famílias.



Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e Barcelos, do distrito de Braga.

Portugal entrou no novo ano de 2023 com o tradicional fogo de artifício a iluminar os céus noturnos de várias cidades do País.Os alertas vermelhos em vários distritos do Norte devido à chuva e mau tempo impediram a realização da festa no centro do Porto, com o cancelamento dos festejos ao ar livre, e ainda em algumas cidades do Minho, comoA eletricidade vai aumentar para quem está no mercado regulado, mas também para alguns clientes que passaram para o liberalizado, pressionada pelos preços do gás natural, usado para produzir eletricidade.

As portagens também registam acréscimos, assim como as rendas, ainda que limitadas pelo Governo, tendo em conta o impacto da inflação nestes preços.



O ano de 2022 ficou marcado pelo início da Guerra na Ucrânia, o regresso à normalidade após a pandemia de Covid-19 em 2020/21, a morte de personalidades como Pelé, o Papa emérito Bento XVI, a rainha Isabel II ou o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.