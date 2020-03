Portugal já está a racionar testes ao coronavírus. Taxa de crescimento da doença está "camuflada"

Nunca se fizeram tão poucos testes à Covid-19 em Portugal. "Os números sugerem que estamos a chegar ao limite dos testes disponíveis, e, portanto, a racioná-los", conclui o matemático Jorge Buescu, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo por base o Relatório da Situação apresentado diariamente.



A análise aponta para que o número de testes tenha ontem descido pelo segundo dia consecutivo e - mesmo com menos testes - o número de casos cresceu exponencialmente. "Um maior número de infetados detetados numa amostra menor significa que a taxa de crescimento está artificialmente camuflada", refere, apontando para um valor real entre 37% e 40%, superior ao de Itália, Espanha ou Alemanha.





"O boletim apresenta o número total de casos suspeitos, ou seja, pessoas testadas. Se fizer a diferença entre esse valor no dia 23 e no dia 22, obtém o número de testes do dia", explica ao. Na sexta-feira houve 2122 testes (260 novos casos), no sábado 1925 (320) e no domingo 1895 (460).O secretário de Estado da Saúde, António Sales, afirma que tem vindo "a aumentar" a capacidade de testagem no SNS para 2500 testes por dia.