Portugal ultrapassou esta quarta-feira Espanha na taxa de mortalidade de Covid-19 desde o início da pandemia. Ao atingir as 13 257 mortes, Portugal passa a ter uma taxa de 1302 óbitos por milhão de habitantes, superior ao país vizinho (1279 óbitos por milhão).









Em todo o Mundo, dos países e territórios com mais de um milhão de habitantes, Portugal ocupa o 11º lugar, numa lista encabeçada pela Bélgica (1822 óbitos por milhão). Dos países mais fustigados pela pandemia, Reino Unido (1606), Itália (1479) e EUA (1380) estão à frente do nosso país. Outros, como França (1182), Brasil (1061) e Alemanha (710), apesar de terem mais mortes, acabam por ter uma taxa inferior pois têm populações muito superiores à portuguesa.

Também nos casos por milhão, Portugal ocupa lugar no topo: dos países com mais de um milhão de habitantes, apenas quatro (República Checa, Eslovénia, EUA e Panamá) têm uma taxa superior à portuguesa, que se cifra nos 72791 casos por milhão, de acordo com o portal Worldometer. Em termos absolutos, Portugal ocupa o 15º lugar em todo o mundo no número de casos ativos: 164 513.





Na terça-feira, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, o número de novos casos foi de 9083 (mais 3543 face ao dia anterior), dados que vêm contrariar a tendência de descida verificada nos últimos dias. Morreram 240 pessoas com Covid-19 e apesar de haver menos 91 internados nos hospitais (são 6684), aumentou o número de doentes em cuidados intensivos: 877, mais 25 face a segunda-feira. Mais de metade (5230) dos novos casos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que foi também aquela que teve mais mortes: 130. O Centro voltou a ter mais mortes (46) do que a região Norte (43), apesar de se registarem menos casos.