Portugal perdeu 19 578 pessoas em 2021, o segundo ano da pandemia, de acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE). Na origem da perda populacional está o saldo natural (diferença entre nascimentos e óbitos) negativo, que atingiu o ano passado as 45 220 pessoas.



Já o saldo migratório (diferença entre entradas e saídas do País) até foi positivo em 25 642 pessoas, o que permitiu atenuar a perda populacional, mas não foi suficiente para haver crescimento.









