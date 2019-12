Portugal perdeu 8767 escolas neste século

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Portugal perdeu praticamente metade (49,5%) das escolas no século XXI, passando de 17 351 no ano letivo 1999/2000 para 8584 em 2016/2017. A maior redução foi sentida nos estabelecimentos públicos, que sofreram uma quebra de 60%, passando de 14 748 para 5923, durante o mesmo período. Já o número de escolas privadas aumentou ligeiramente - de 2603 para 2661 -, passando a representar 31% do total de escolas em 2016/2017, quando em 1999/2000 eram apenas ... < br />