A criação pelo Papa Francisco de D. Américo Aguiar como cardeal reforçou a influência de Portugal na elite da Igreja Católica, ocupando agora o nosso país a nona posição em número de cardeais (6) e a oitava em termos de cardeais eleitores (4). À frente de Portugal, num universo de 91 países com representantes no Colégio Cardinalício, estão apenas a Itália (49), Estados Unidos (17), Espanha (14), França (8), Brasil, Argentina e Alemanha (com 7 cada) e a Índia com 6, mas 5 dos quais eleitores.









