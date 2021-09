Portugal tem uma cidade entre as melhores 10 do mundo

O Porto foi selecionado como uma das dez melhores cidades do mundo pela Revista Time Out. No topo da lista, que inclui 37 cidades, está a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América.

1. São Francisco, Estados Unidos da América

2. Amsterdão, Países Baixos

3. Manchester, Inglaterra

4. Copenhaga, Dinamarca

5. Nova Iorque, Estados Unidos da América

6. Montreal, Canadá

7. Praga, República Checa

8. Telavive, Israel

9. Porto, Portugal

10. Tóquio, Japão

O índice Time Out anual é determinado com base nas experiências e opiniões de milhares de pessoas em cidades de todo o mundo.





De acordo com a revista, a selcção deste ano teve mais de 27 mil participantes globais e teve em conta os desafios e restrições da pandemia da Covid-19 que dominou o mundo a partir de 2020.