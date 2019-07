Portugal vai ter o 13º santo em novembro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Portugal conta com um novo santo nos altares do Mundo. O 13º santo português é Frei Bartolomeu dos Mártires. A decisão do Papa Francisco foi este sábado anunciada pela Santa Sé e mereceu reação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou o novo santo "um exemplo a seguir pelos crentes". A 10 de novembro terá lugar, em Braga, a leitura solene do decreto de canonização.