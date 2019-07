Portugal vence primeira edição dos Mundiais Escolares de Desporto Adaptado

Portugal venceu a primeira edição dos campeonatos do Mundo Escolares de Desporto Adaptado, que decorreram na Póvoa de Varzim, e que juntaram jovens nascidos entre 2001 e 2005 nas modalidades de atletismo, boccia e goalball.Na competição, disputada por equipas masculinas e femininas, Portugal conquistou o ouro, seguido da Eslováquia e da França, que arrecadaram a prata e o bronze, respetivamente.Os campeonatos, que se iniciaram no domingo, juntaram 100 participantes em representação de seis países: Portugal, Eslováquia, França, Croácia, Grécia e Inglaterra.A organização dos campeonatos do Mundo Escolares de Desporto Adaptado foi proposta por Portugal, em 2017, à International School Sports Federation (ISF), o organismo mundial do Desporto Escolar.Em declarações à agência Lusa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, destacou esta sexta-feira a importância do evento na "enorme aposta do desporto escolar no desporto adaptado" que está a ser feita em colaboração com as federações de modalidade e com o Comité Paralímpico de Portugal."Temos registado um aumento significativo do número de modalidades praticadas, com cerca de 7.000 atletas no sistema de desporto escolar é importante. É um enorme orgulho que seja o ministério da Educação de Portugal a fazer história sendo pioneiro na organização desta nova competição internacional", disse o governante.Em paralelo com a competição, realizou-se o primeiro seminário internacional de desporto adaptado que, segundo Tiago Brandão Rodrigues, "foi um marco para a formação das estruturas nacionais e dos seus professores, alargando a realidade do desporto escolar adaptado a mais países".O evento foi organizado conjuntamente pelas direções-gerais de Educação e dos Estabelecimentos Escolares, em parceria com a ISF, e contou com a colaboração da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, das federações das modalidades envolvidas e da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.