As mulheres jovens portuguesas há muito que superam os homens nacionais nos estudos, mas agora estão mesmo à frente das suas congéneres da União Europeia. Segundo dados revelados pela Pordata a propósito do Dia da Mulher que esta terça-feira se assinala, 49% das mulheres portuguesas entre os 25 e os 34 anos possuem um curso Superior, enquanto a média da UE se fica pelos 46%.





CM a cientista Elvira Fortunato. Já entre os homens, apenas 34,6% se formaram no Superior, abaixo da média europeia de 35,2%.



“Estes dados deixam-me feliz e mostram que há uma capacitação grande das mulheres portuguesas para prosseguir a formação e fazer escolhas mais informadas”, disse aoa cientista Elvira Fortunato. Já entre os homens, apenas 34,6% se formaram no Superior, abaixo da média europeia de 35,2%.

Profissões até há pouco tempo mais desempenhadas por homens, esta terça-feira estão maioritariamente entregues às mulheres. Entre os médicos, o sexo feminino representa 56,3% da classe. Já no que diz respeito aos magistrados, 61,9% são mulheres. Também entre os advogados as mulheres dominam, representando 55% do total de profissionais.

Na educação, as mulheres predominam, entre os docentes até ao Secundário, com 78% do total de profissionais. Mas entre os professores do Superior estão em minoria (45,8%). Por outro lado, a disparidade salarial a favor dos homens persiste e agravou-se na pandemia. “Ainda há muito a fazer. Há muitas mulheres na base mas chegam poucas cá acima”, afirma Elvira Fortunato, catedrática da Universidade Nova, instituição que lançou um plano para atenuar esta realidade, em que menos de 20% dos catedráticos são mulheres. “Representamos 50% das pessoas e queremos ter os mesmos 50% em termos de oportunidades, e concedidas por mérito. A diversidade é extremamente importante”, afirma a cientista.



Mulheres em Portugal: Veja alguns dados sobre a representação do sexo feminino no País

Mulheres dominam maior parte das áreas



As mulheres são a maioria entre os diplomados da maior parte das áreas (Educação, Artes, Humanidades, C. Sociais, Comércio, Direito, Agricultura, Saúde, Proteção Social), mas são minoria em Ciências, Matemática, Informática, Engenharias e Serviços.





Maioria da população do sexo feminino

Nascem mais homens do que mulheres (entre os zero e os quatro anos , por cada 100 elementos do sexo feminino há 105 do masculino), mas elas vivem mais tempo e por isso representam a maioria da população, havendo por cada 100 mulheres cerca de 91 homens.





Leia também Mulheres ultrapassaram os homens nas profissões de medicina, magistratura e advocacia Uma marcha pelos direitos laborais da mulher organizada em 1909 pelo Partido Socialista Americano terá sido precursora. A marcha inspirou a Internacional Socialista de 1910 a propor a celebração anual de um Dia da Mulher.

Rússia adota



Com a Revolução russa de 1917, o dia começou a ser assinalado pelo movimento socialista e ficou associado à esquerda.





Desde 1977 a nível mundial



Nos anos 60, foi adotado pelo movimento feminista, e em 1977, pela ONU, passando a ser celebrado a nível mundial.