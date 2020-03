Portugueses apanham coronavírus em Espanha e Itália

O Covid-19 chegou a Portugal dois meses após se dar a conhecer ao Mundo. Era inevitável, sobretudo depois de viajar para Itália, onde já fez mais de 30 vítimas mortais. Foi dali que surgiu o primeiro caso em território nacional.Um médico, de 60 anos, do Hospital Padre Américo (Penafiel), pertencente ao Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, esteve de férias no norte daquele país numa estância de esqui. Veio infetado. Está hospitalizado no Santo António, no Porto. A situação é estável.O outro caso foi ‘importado’ de Espanha. Um trabalhador da construção civil, de 33 anos, de Vila Nova de Gaia, que esteve a trabalhar em Valência - uma das regiões mais afetadas do país vizinho. Recupera no S. João, também no Porto.Os responsáveis da saúde não têm ilusões. Outros casos surgirão. Sem antídoto à vista, a epidemia continua a espalhar-se não dando sinais de abrandamento, mesmo nos países onde o número de infetados é mais elevado: China, Coreia do Sul, Irão, Itália. Numa luta desigual, as autoridades concentram-se em dois objetivos: controlar e prevenir.Ou seja, despistar os casos que chegam às unidades de saúde e pelo SNS 24 (só esta segunda-feira foram realizadas 7 mil chamadas) e alertar para comportamentos de risco, cabendo a cada um fazer a sua parte. A receita é simples e chegou esta segunda-feira pela voz do primeiro-ministro, António Costa. Ligar para a linha SNS 24 em caso de dúvida, ficar em casa se houver suspeita de sintomas, evitar os beijos e os cumprimentos efusivos.Entretanto, muitos eventos estão a ser cancelados até o vírus da China dar tréguas. E muitos outros estão em avaliação.Os clubes da I e II Ligas de futebol vão acatar a realização de jogos à porta fechada ou o possível adiamento de jornadas, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) após reunião extraordinária.Ressalvando que serão "sempre" seguidas "as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS)", a Liga explica ainda que, no caso de adiamento de uma partida, "a jornada toda deverá ser adiada para manter o equilíbrio competitivo".Nesse quadro, a ronda será então programada em data destinada às competições europeias, uma vez que nenhuma equipa lusa se encontra já a disputar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.Uma aluna do 10.º ano do Agrupamento de Escolas de Mesão Frio foi esta segunda-feira transportada para o Hospital S. João do Porto com sintomas de infeção com coronavírus. Esteve de férias em Milão.