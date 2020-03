Sobe para 169 o número de casos confirmados de coronavírus em Portugal

Ao minuto Atualizado a 14 de mar de 2020 | 11:54

11:52 | 14/03 Há 169 casos confirmados de coronavírus em Portugal, anunciou a DGS.



No total há 1704 casos suspeitos em todo o País.



Estão 114 pessoas internadas e 10 em cuidados intensivos.

10:58 | 14/03 Mercado de Cascais Mercado de Cascais com acesso controlado

10:39 | 14/03 Mariana Vieira da Silva, a ministra do Estado e da Presidência, anunciou que algumas escolas vão continuar abertas e a receber os filhos dos médicos e enfermeiros, bem como os dos elementos das forças de segurança. Portugal encontra-se em estado de alerta com os elementos dos meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão devido ao coronavírus Covid-19.

10:29 | 14/03 Dois passageiros com sintomas de coronavírus foram retirados de um avião no Aeroporto de Faro.

10:29 | 14/03 Marrocos Os voos entre Portugal e Marrocos Os voos entre Portugal e Marrocos foram suspensos devido ao coronavírus.

08:52 | 14/03 A vacina contra o coronavírus vai começar a ser testada em humanos dentro de poucos dias, anunciaram cientistas citados pelo jornal The Telegraph .

20:32 | 13/03 Torre Eiffel, em Paris, encerra esta noite, devido à epidemia do novo coronavírus, tal como aconteceu com outros monumentos turísticos franceses como o Louvre e o palácio de Versailles. "Devido à epidemia de Covid-19, a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel anuncia o encerramento da Torre a partir das 21h00 [20h00 em Lisboa]", refere a empresa, num comunicado divulgado e citado pela Agência France Presse.

19:52 | 13/03 Marcelo Rebelo de Sousa adiou a decisão do OE2020 para "a próxima semana" devido ao coronavírus. para "a próxima semana" devido ao coronavírus.

19:51 | 13/03 A aluna da escola secundária de Coruche que foi infetada com coronavírus teve alta hospitalar, estando já em casa.

19:47 | 13/03 A DGS confirmou o segundo caso de um doente recuperado do coronavírus em Portugal. O anúncio foi feito por Graça Freitas, diretora-geral da saúde, durante conferência de imprensa.

19:35 | 13/03 Donald Trump declarou estado de emergência nos EUA devido ao coronavírus.

19:30 | 13/03 A Direção Geral de Saúde reforçou a Linha SNS 24 após falhas nos últimos dias, tornando esta linha de apoio gratuita. A linha vai receber um reforço de 112 profissionais.



Durante conferência de imprensa, a diretora-geral de saúde Graça Freitas voltou a apelar ao isolamento das pessoas a quem foi determinada quarentena e uma responsabilidade social para todas as pessoas.



19:16 | 13/03



O supermercado Pingo Doce vai ter um novo horário. O Grupo Jerónimo Martins vai implementar medidas extraordinárias devido ao coronavírus.

18:05 | 13/03 Todos os voos para a Madeira foram suspensos.

18:05 | 13/03 IPO Lisboa suspendeu as cirurgias oncológicas não urgentes devido ao coronavírus.



17:53 | 13/03 "O vírus não nos vai derrotar": Italianos de quarentena entoam cânticos de esperança. Veja o vídeo, aqui.

17:49 | 13/03



Um passageiro apresentou sintomas de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e está internado num hospital da cidade sob atenção médica à espera do resultado dos exames. Um navio de cruzeiro com 609 pessoas , das quais 291 são tripulantes e 318 são passageiros, está retido desde a manhã desta sexta-feira no porto da cidade brasileira de Recife, capital do estado de Pernambuco, por suspeita de coronavírus a bordo.Um passageiro apresentou sintomas de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e está internado num hospital da cidade sob atenção médica à espera do resultado dos exames.

17:48 | 13/03 O número de mortos em Itália ascendeu para 1.266. Em 24 horas, foram mais 250 as mortes registadas naquele país.



16:04 | 13/03 A Escola Secundária da Maia foi evacuada esta manhã devido ao caso de uma aluna infetada.

15:55 | 13/03 Três contentores vão ser colocados, no início da próxima semana, no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, para "adequar a resposta assistencial à fase pandémica de Covid-19", informou esta sexta-feira à Lusa aquela unidade.

15:51 | 13/03 O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, revelou, esta sexta-feira, que não está infetado com o novo coronavírus. O chefe de estado foi testado para despistar o Covid-19 depois de um dos seus secretários de Estado ter testado positivo.

15:38 | 13/03 Assunção Cristas, ex-líder do CDS-PP, anunciou que o exame que realizou para saber se era portadora de coronavírus deu negativo, através do Twitter.

15:30 | 13/03 As praias de Espinho, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Porto, assim como os fluviais ao longo do rio Douro, estão, desde esta sexta-feira, interditadas à prática de qualquer atividade desportiva ou de lazer, anunciou hoje a capitania.

15:26 | 13/03 O segundo e o terceiro dia do Portugal Fashion foram cancelados devido à pandemia global do coronavírus.

15:17 | 13/03 França limitou esta sexta-feira ainda mais o número de pessoas que podem estar concentradas num único local, passando a proibir eventos no país com mais de 100 pessoas, em vez das anteriores 1000, para "travar" a progressão do novo coronavírus.

15:16 | 13/03 A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) indicou esta sexta-feira que a declaração de pandemia do Covid-19 não altera o funcionamento dos seguros de saúde, nem exclui coberturas contratadas nos seguros de vida, na maioria dos contratos.

15:10 | 13/03 Os funcionários públicos podem, a partir da próxima semana, ficar em casa em regime de teletrabalho sempre que as suas funções o permitam, devido ao novo coronavírus, avançou esta sexta-feira fonte oficial do Ministério da Administração Pública.

14:58 | 13/03 A Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS) desaconselha a ida às praias para evitar a propagação do novo coronavírus e um maior risco de afogamentos. Uma fonte da direção da FEPONS indicou há uma preocupação acrescida relativamente aos afogamentos nas praias e recomenda que as pessoas não se aproximem da água, especialmente porque "a ondulação e as correntes marítimas estão fortes".

14:55 | 13/03 A Câmara de Vila Real de Santo António anunciou o encerramento temporário, a partir de sábado, de equipamentos desportivos e culturais, a suspensão de transportes coletivos e o cancelamento de feiras e mercados, devido à pandemia de Covid-19.

14:54 | 13/03 A CGTP defendeu que "o que se exige é o pagamento a 100% para todos" os que não possam trabalhar, numa reação às medidas de combate à expansão da epidemia do novo coronavírus, Covid-19, tomadas pelo Conselho de Ministros.

14:45 | 13/03



14:38 | 13/03 O Ministério da Cultura determinou esta sexta-feira o encerramento imediato do Mosteiro dos Jerónimos, do Museu Nacional de Arqueologia e da Torre de Belém, devido ao elevado afluxo e concentração de pessoas nos mesmos.

14:32 | 13/03 O Organismo de Produção Artística (Opart) anunciou a suspensão de atividade do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado, em Lisboa, até 06 de abril, e que "honrará os compromissos com os trabalhadores".

14:29 | 13/03 Um homem de 53 anos testou positivo para coronavírus. O doente terá contraído a doença durante um trabalho realizado na zona do Porto.

13:44 | 13/03 A Universidade da Madeira informou hoje estarem suspensas todas as atividades letivas e não letivas presenciais a partir de segunda-feira devido às medidas adotadas relacionadas para combater a pandemia do Covid-19.

13:34 | 13/03 Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, anunciou esta sexta-feira que a população vai passar a receber mensagens escritas com avisos do SNS em situações de alerta.

12:52 | 13/03 A Câmara do Porto anuncia hoje medidas "mais musculadas" para conter a propagação do surto de Covid-19 no concelho, nomeadamente o encerramento dos parques públicos e de serviços municipais, revelou fonte da autarquia.

12:45 | 13/03 O governo da República Checa anunciou esta sexta-feira o encerramento total das fronteiras a partir de segunda-feira, quer aos estrangeiros que queiram entrar, quer aos cidadãos nacionais que pretendam sair do país, como medida contra a pandemia de coronavirus.

12:09 | 13/03 A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu hoje suspender as missas, catequeses, casamentos, baptizados e outros atos de culto até que esteja superada a atual situação de emergência de disseminação do novo coronavírus.

12:08 | 13/03 Nove especialistas chineses no novo coronavírus e várias toneladas de material médico chegaram a Roma na noite de quinta-feira num voo especial para ajudar a Itália, o país mais afetado da Europa, segundo uma fonte aeroportuária italiana.

12:07 | 13/03 As Termas do Luso, na Mealhada, encerram a partir desta sexta-feira por tempo indeterminado, dando cumprimento às orientações da Direção Geral de Saúde e do Governo para conter o surto da Covid-19.

12:04 | 13/03 O PCP cancelou a agenda do secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, de hoje até domingo, que incluía um comício no Porto e um almoço no Seixal, devido ao surto de Covid-19.

11:59 | 13/03 O líder e deputado único da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, utilizou o seu minuto no debate para apontar números sobre a pandemia, que disse serem da sua exclusiva responsabilidade e que até gostaria que venham a revelar-se errados. "Os números subestimam os infetados verdadeiros, Portugal terá hoje não menos de 1.500 infetados reais", afirmou, considerando que, mesmo com as medidas anunciadas pelo Governo, o sistema de saúde rutura entrará em rutura "em 24 dias", pedindo coragem ao Governo para medidas adicionais.

11:33 | 13/03 Vai ser criado um novo na Linha Saúde 24, que permite o atendimento de 2000 chamadas em simultâneo . O anúncio foi feito na Assembleia da República por Marta Temido, ministra da Saúde.

11:30 | 13/03 turista canadiano que se coronavírus. Umque se encontrava de férias num hotel em Albufeira , na região do Algarve, foi diagnosticado com

11:29 | 13/03 A mulher do primeiro-ministro do Canadá, Sophie Gregoire Trudeau, testou positivo ao novo coronavírus, anunciou esta quinta-feira o gabinete de Justin Trudeau.

10:53 | 13/03 O Governo de Macau disse esta sexta-feira que 25 estudantes de Macau que se encontram a estudar em Portugal vão regressar ao território, que não regista casos de Covid-19 há 38 dias.

10:47 | 13/03 O Instituto Piaget de Viseu anunciou esta sexta-feira a suspensão de todas as atividades letivas presenciais, que serão substituídas por aulas à distância, a partir de segunda-feira, devido à doença Covid-19.

10:46 | 13/03 O Governo de Macau anunciou esta sexta-feira as datas do regresso às aulas nas escolas de Macau para o ensino não superior, que estavam encerradas devido ao Covid-19 desde o início de fevereiro. No dia 30 de março os estudantes do 12.º podem, por iniciativa própria, regressar à escola para se prepararem para os exames de ingresso ao ensino superior, explicou o Governo de Macau. No dia 13 de abril recomeçam as aulas do ensino secundário, os alunos do ensino básico começam do dia 20 de abril, a 27 de abril é a vez das crianças do ensino primário e por fim, no dia 04 de maio, recomeça o ensino infantil e ensino especial.

10:28 | 13/03 A Liga alemã de futebol anunciou esta sexta-feira que irá propor na segunda-feira uma interrupção total dos campeonatos da primeira e segundas divisões até 02 de abril, devido ao Covid-19.

10:17 | 13/03 A UEFA suspendeu esta sexta-feira todos os jogos sob a sua égide, incluindo Liga dos Campeões e Liga Europa, para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, informou o organismo responsável pelo futebol europeu.

10:13 | 13/03 O presidente da câmara municipal de Madrid anunciou que a partir de hoje estão encerradas as esplanadas, mesmo as protegidas com vidros, e também recomendou o fecho de bares e restaurantes.

10:12 | 13/03 A Porto Editora e a Leya vão disponibilizar de forma gratuita o acesso a conteúdos educativos digitais para professores e alunos durante o período de suspensão das aulas por causa do novo coronavírus.

10:07 | 13/03 A Nova SBE da Universidade Nova de Lisboa está encerrada devido ao facto de um dos alunos estar infetado com coronavírus. O anúncio foi feito através de um comunicado da instituição que garante que o estudante se encontra estável e assintomático, após ter contraído Covid-19 na sequência de uma deslocação ao estrangeiro.

08:54 | 13/03 O ministro do Interior australiano, Peter Dutton, confirmou esta sexta-feira ter testado positivo ao Covid-19, depois de uma viagem aos Estados Unidos, o primeiro caso no identificado no Governo.

08:52 | 13/03 O Gana e o Gabão confirmaram no final de quinta-feira os primeiros casos de coronavírus, elevando para dez o número de países da África subsaariana afetados pelo surto de Covid-19.

08:52 | 13/03 A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anulou o concurso n.º 11/2020 do Totobola de domingo na sequência da decisão da Liga Portuguesa de Futebol de suspender os jogos da 25.ª jornada da I e II ligas.

08:44 | 13/03 Hong Kong registou a morte de uma quarta pessoa, vítima do surto de Covid-19, noticiou a emissora pública RTHK, que cita a Autoridade Hospitalar da região administrativa especial chinesa.

08:44 | 13/03 A Coreia do Sul registou, pelo segundo dia consecutivo, o menor número de novos casos diários de coronavírus em quase três semanas, 110, elevando o número de infetados para 7.979. Destes, 7.402 são casos ativos, depois de 510 pacientes terem recebido alta hospitalar. A Coreia do Sul registou na quinta-feira mais uma morte, aumentando o número de vítimas fatais para 67.

08:40 | 13/03 O Governo aprovou a dispensa de serviço para os bombeiros voluntários chamados a reforçar a prestação do socorro e a criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual para as corporações devido à pandemia.

08:39 | 13/03 O Governo anunciou uma linha de crédito no valor de 60 milhões de euros destinada a microempresas do setor do turismo, apontado como um dos mais afetados pelo novo coronavírus Covid-19.

08:38 | 13/03 O Governo peruano anunciou a suspensão de voos provenientes da Europa e da Ásia "para reforçar as medidas para impedir a propagação do coronavírus" no país.

08:30 | 13/03 O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, avisou que "ninguém está de férias" com a suspensão das atividades letivas devido ao novo coronavírus, devendo o trabalho dos professores ser ajustado e mantendo as escolas "vigilância, manutenção e limpeza".

08:22 | 13/03 Os trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos vão receber 66% da remuneração-base, metade a cargo do empregador e outra metade da Segurança Social, anunciou hoje o Governo.

00:51 | 13/03 estado de alerta em todo o País devido ao coronavírus.



O Conselho de Ministros consagrou várias medidas, colocando os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão.



22:36 | 12/03 encerramento do centro de treinos do clube, em Colney.

21:34 | 12/03 "É uma luta pela nossa própria sobrevivência": António Costa anuncia encerramento das escolas até ao período das férias da Páscoa.



20:34 | 12/03 remuneração dos funcionários que tiverem de ficar em casa.



20:33 | 12/03



20:29 | 12/03 encerramento de escolas e cinemas, para controlar a propagação da Covid-19, sob pena de Portugal "correr atrás do prejuízo". O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu esta quinta-feira que o Governo não pode adiar mais medidas urgentes, como o, para controlar a propagação da Covid-19, sob pena de Portugal "correr atrás do prejuízo". "A Ordem dos Médicos continua do lado do Governo, apoiará o que o senhor primeiro-ministro hoje decidir, mas é preciso avançar rapidamente, com medidas mais drásticas, mais fortes porque sem elas é evidente que começamos a ficar para trás" no combate ao novo coronavírus, disse à agência Lusa Miguel Guimarães.

19:15 | 12/03 O Covid-19, comumente conhecido por coronavírus, foi declarado esta quinta-feira uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Os sintomas passam por tosse, febre ou dores corporais, ou seja, muito semelhantes aos que temos quando estamos constipados ou com gripe.



Mas então que sintomas separam o coronavírus de uma constipação ou gripe?



Conheça aqui as diferenças e semelhanças.

19:08 | 12/03



Saiba o que fazer para minimizar o contágio por coronavírus. DGS apela aos portugueses para que sigam as indicações recomendadas e não avança novos casos.

17:22 | 12/03 Já há mais de mil mortos por coronavírus em Itália. Acompanhe a evolução da pandemia no mapa interativo

16:16 | 12/03 Um dos 78 portugueses infetados com o novo coronavírus já está a ser assumido como um caso curado. O paciente estava internado no Hospital de São João, no Porto, e segundo a SÁBADO apurou fez dois testes que deram negativo.

16:14 | 12/03 A Câmara de Cascais anunciou a interdição das praias do concelho aos banhistas, uma medida que serve para evitar multidões, na sequência do surto de coronavírus.

16:01 | 12/03 O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) decidiu suspender todas as atividades extracurriculares e ativou o Plano de Contingência para evitar a propagação do Covid-19, foi hoje anunciado.

15:57 | 12/03 O PS adiou as eleições para os órgãos federativos distritais devido ao coronavírus.

15:52 | 12/03 A Universidade da Beira Interior (UBI) vai suspender as aulas, a partir de segunda-feira e por tempo indeterminado, como medida preventiva contra a propagação do surto de Covid-19, anunciou hoje aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

15:51 | 12/03 O Grupo Amorim Luxury anunciou que vai encerrar temporariamente, a partir de sexta-feira, os restaurantes JNcQUOI e as lojas Fashion Clinic e Gucci, em Lisboa, Porto e Algarve devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

15:25 | 12/03 A República Checa declarou o estado de emergência por 30 dias devido à epidemia do novo coronavírus, encerrando as suas fronteiras para viajantes de quinze países, enquanto a Eslováquia fechou as fronteiras a todos os estrangeiros.

15:24 | 12/03 Donald Trump, presidente dos EUA, pelo que a embaixada norte-americana já pediu satisfações a Brasília. Fabio Wajngarten, o chefe da Secretaria de Comunicação do governo brasileiro, está infetado com coronavírus , após uma viagem de estado aos EUA. Wajngarten esteve no fim de semana passado a almoçar com, presidente dos EUA, pelo que a embaixada norte-americana já pediu satisfações a Brasília.

14:57 | 12/03 A Noruega e a Lituânia decidiram fechar creches, escolas e universidades durante pelo menos duas semanas, uma medida que o Governo dinamarquês também decidiu adotar sem mencionar o período de encerramento. Em Oslo, capital da Noruega, foram proibidas reuniões com mais de 50 pessoas e o palácio real norueguês indicou que todos os compromissos oficiais até o início de abril serão cancelados ou adiados.

14:44 | 12/03 A Câmara da Póvoa de Varzim decidiu cancelar todos os eventos municipais realizados à porta fechada e encerrar o cine-teatro Garrret no âmbito das "medidas preventivas" de propagação da Covid-19, informou a autarquia em comunicado.

14:43 | 12/03 As competições de futebol e futsal da FPF ficaram suspensas por tempo indeterminado devido ao coronavírus.

14:39 | 12/03 Os torneios jovens europeus de futebol da UEFA, que estavam previstos realizarem-se entre os dias 14 de março e 14 de abril, foram hoje adiados devido à pandemia de Covid-19.

14:37 | 12/03 A Câmara de Ílhavo suspendeu todos os eventos e atividades que envolvam concentração de pessoas, até ao dia 05 de abril, para fazer face ao surto pandémico de Covid-19, foi hoje anunciado.

14:37 | 12/03 Os jogos das 25.ª e 26.ª jornadas da I Liga portuguesa de futebol vão ser transmitidos no canal aberto da SportTV, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a estação televisiva.

14:27 | 12/03 O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu esta quinta-feira um reforço da prevenção contra a pandemia do novo coronavírus, apelando ao cumprimento das recomendações das entidades de saúde "sem empolamentos e sem alarmismos".

14:24 | 12/03



14:22 | 12/03 A bolsa de Nova Iorque iniciou esta quinta-feira a sessão em forte queda, com o índice alargado S&P 500 a perder mais de 7%, o que levou a uma suspensão das operações por 15 minutos.

13:58 | 12/03 A greve prevista para sexta-feira dos trabalhadores dos Serviços de Assistência Médico Social (SAMS) do Sul e Ilhas foi desconvocada "face às medidas de contenção e saúde pública" em curso no país, anunciou esta quinta-feira fonte sindical.

13:56 | 12/03 O turismo religioso no Centro do país está a ser muito afetado pelo impacto do surto Covid-19, havendo uma "quebra galopante" nas reservas de alojamento em Fátima, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da Turismo Centro.

13:55 | 12/03 A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) disse esta quinta-feira que o setor está já a sofrer as consequências do surto de Covid-19 e apela à implementação de medidas de apoio às empresas.

13:50 | 12/03 A Sagrada Família de Barcelona, em Espanha, vai fechar e as obras serão suspensas devido ao coronavírus.

13:48 | 12/03 Os comerciantes do Porto estão a registar quebras superiores a 30% por causa da pandemia da Covid-19 e estão a começar a recorrer à banca para pedir empréstimos e estão a reduzir os custos, disse esta quinta-feira fonte oficial.

13:41 | 12/03 Espanha registou até agora 84 mortos com coronavírus (34 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais), segundo a última atualização feita esta quinta-feira a meio do dia pelas autoridades sanitárias do país.

13:39 | 12/03 A Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) anunciou esta quinta-feira que desconvocou a greve que estava agendada para dia 20 de março e admite cancelar os festejos do 1.º de Maio.

13:38 | 12/03 A UEFA anunciou que vai discutir a 17 de março as competições europeias e o Euro'2020.



Os presidentes das 55 federações nacionais foram convocados para tomar posição por videoconferência.

13:10 | 12/03 Lust in Rio, em Lisboa, A discoteca, em Lisboa, suspendeu todos os eventos de forma preventiva e temporariamente devido ao coronavírus.

13:09 | 12/03 As aulas presenciais na Universidade de Évora (UÉ) são suspensas, a partir de segunda-feira, e "substituídas por ensino à distância", devido à propagação da pandemia da doença Covid-19, revelou hoje a academia alentejana.

13:08 | 12/03 A Câmara de Santo Tirso anunciou o encerramento ao público a partir de sexta-feira e por tempo indeterminado de todos os equipamentos municipais de âmbito desportivo e cultural, com o objetivo prevenir a propagação da Covid-19.

13:07 | 12/03 A Câmara de Coimbra encerrou todos os equipamentos municipais, cancelou os eventos públicos promovidos pelo município, suspendeu feiras e reforçou a desinfeção das viaturas dos serviços de transportes urbanos, até 03 de abril, devido ao Covid- 19.

13:06 | 12/03 A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) anunciou hoje a "suspensão imediata" de todas as competições marcadas "até ao dia 29 de março", devido à pandemia do Covid-19.

13:06 | 12/03 A pandemia do novo coronavírus é "controlável", afirmou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), durante uma reunião com os Estados-membros na sede da agência especializada da ONU em Genebra. "É uma pandemia controlável", mas "não se pode combater um vírus se não se sabe onde está. Isto significa que é necessária uma vigilância robusta para encontrar, isolar, testar e tratar cada caso para quebrar as cadeias de transmissão", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus na reunião.

13:00 | 12/03 O Governo da Madeira suspendeu todas as autorizações para atracagem de navios de cruzeiro e iates nos portos e marinas do arquipélago, e vai passar a medir a temperatura dos passageiros nos aeroportos, informou hoje o chefe do executivo.

12:59 | 12/03 O primeiro-ministro António Costa indiciou uma série de medidas para fazer face à crise do coronavírus Covid-19 . O governante suspendeu o Conselho de Ministros desta manhã para ouvir primeiro os partidos com assento parlamentar, reunindo com os ministros apenas às 20h.



12:53 | 12/03 O Irão anunciou hoje que mais 75 pessoas morreram devido ao novo coronavírus, elevando o número total de mortos no país para 429, e revelou ter pedido ajuda ao Fundo Monetário Internacional para combater a epidemia.

12:51 | 12/03 Todas as escolas, universidades e instituições culturais estarão fechadas na Irlanda a partir de sexta-feira até 29 de março para tentar conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19), anunciou hoje o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

12:50 | 12/03 As autoridades cabo-verdianas estão a investigar três casos suspeitos do novo coronavírus no território, dos quais dois são turistas portugueses, anunciou esta quarta-feira o diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia.

12:45 | 12/03 A Assembleia da República decidiu hoje suspender todas as visitas guiadas e admissão de grupos de visitantes para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, adiando ainda todos os eventos como conferências ou apresentações de livros.

12:40 | 12/03 A Câmara de Aveiro anunciou esta terça-feira um conjunto de medidas para suster a propagação da Covid-19 , de que se destaca o cancelamento da tradicional Feira de Março.

12:35 | 12/03 A liga belga de futebol vai realizar à porta fechada os jogos da próxima jornada, como medida de prevenção e contenção do surto pelo novo coronavírus (Covid-19), foi hoje anunciado pelo organismo.

11:58 | 12/03 Assunção Cristas abandonou esta manhã uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa depois de ter tido conhecimento de que um amigo com quem jantou este fim de semana está infetado com o novo coronavírus, avança o Observador.



11:46 | 12/03 Todas as escolas, universidade e infantários vão fechar até ao fim do mês, na Irlanda.

11:40 | 12/03 Existem mais dois casos confirmados de coronavírus no Algarve . Os infetados estão relacionados com a professora da Escola Básica 2/3 José Buísel, em Portimão.

11:19 | 12/03 Real Madrid foram colocadas em quarentena, depois de ter sido detetado um caso de A imprensa espanhola revela esta manhã que todas as secções desportivas doem quarentena, depois de ter sido detetado um caso de coronavírus na equipa de basquetebol dos merengues.

11:14 | 12/03 O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 125.293 e o número de mortes subiu para 4.600, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09h00 de hoje.

11:12 | 12/03 Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, estão a aderir a programas de licenças sem vencimento para reduzir o impacto do novo coronavírus. Na transportadora portuguesa, já há adesões, mas ainda não foram divulgados números oficiais.

09:48 | 12/03 As manifestações da Greve Climática Estudantil que estavam marcadas para sexta-feira por todo o país foram canceladas devido à pandemia de Covid-19.

09:42 | 12/03 Há dois casos suspeitos de coronavírus na Escola Secundária Ferreira Dias, no Cacém, Sintra.

A alerta foi dado pela comunidade escolar para duas alunas que estariam com sintomas de tosse, febre e dificuldade respiratória.



Em comunicado, a escola negou quaisquer casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no estabelecimento.



Segundo o que o CM apurou, a escola mantém-se aberta e as aulas estão a decorrer normalmente.

09:38 | 12/03 Dois doentes internados há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão infetados com o novo coronavírus, depois de terem sido erradamente diagnosticados com uma pneumonia. A descoberta obrigou o hospital a suspender os internamentos em três enfermarias, a procurar outros possíveis infetados e a tomar medidas de prevenção, como a interrupção da transferência de doentes, avança o jornal Observador.

09:35 | 12/03 As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira a afundar-se de novo, depois do anúncio surpresa de Donald Trump de suspender por 30 dias a entrada nos Estados Unidos de viajantes que tenham estado recentemente na Europa, uma medida que pretende evitar a propagação de coronavírus.

09:25 | 12/03 O 46.º Portugal Fashion começa esta quinta-feira no edifício da Alfândega do Porto com desfiles dos 'designers' David Catalán, Inês Torcato e Maria Gambina, mas devido ao coronavírus o acesso é limitado a profissionais da moda e jornalistas.

09:15 | 12/03 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidiu adiar a visita a Atenas agendada para hoje, para se concentrar na coordenação da luta europeia contra o surto do novo coronavírus.

08:47 | 12/03 A Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro (UTAD), em Vila Real, anunciou a suspensão da atividade letiva presencial entre hoje e 27 de março, e recomendou aos estudantes instalados nas residências o regresso temporário ao seu domicílio.

08:37 | 12/03 A Grécia anunciou a primeira morte causada pelo coronavírus. Trata-se de um homem de 66 anos com uma patologia cardíaca anterior e que havia sido hospitalizado na cidade de Patras, na península do Peloponeso. Paciente foi infetado durante uma viagem de grupo a Jerusalém no final de fevereiro.

08:32 | 12/03 O Governo indiano anunciou a suspensão dos vistos de entrada no país até 15 de abril, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar a situação de pandemia devido ao coronavírus. Medida entra em vigor a partir das 12h00 de sexta-feira.

08:30 | 12/03 O Presidente filipino vai submeter-se a um teste para despistar o novo coronavírus, depois de se ter encontrado com funcionários do seu Gabinete, expostos a pessoas infetadas e que estão agora em quarentena. Rodrigo Duterte não apresenta sintomas associados à doença, mas quer ter certeza de que está saudável e poderá continuar a contactar com o público.

08:28 | 12/03 A Coreia do Sul registou o menor número de novos casos diários de coronavírus em quase três semanas, 114, somando um total de 7.869 pessoas infetadas. Nas últimas 24 horas há a registar mais seis mortes, o que elevou para 66 o número de vítimas fatais desde o início do surto.

08:27 | 12/03 As aulas presenciais no ISCTE, em Lisboa, estão suspensas a partir desta quinta-feira e "devem ser substituídas por modalidade de ensino à distância" com início na segunda-feira, devido à propagação da pandemia da doença Covid-19.

08:10 | 12/03 A Universidade do Algarve (UAlg) anunciou a suspensão de todas as atividades letivas presenciais com efeitos a partir desta quinta-feira e até ao dia 27 de março, numa medida que serve para "para acautelar a saúde e segurança da comunidade académica".

21:56 | 11/03 Graça Freitas anunciou que o encerramento de escolas deve ser avaliado "caso a caso".

20:28 | 11/03 O encerramento de escolas devido ao coronavírus será avaliado amanhã, em conselho de ministros, de acordo com informação avançada pelo primeiro-ministro António Costa.

19:52 | 11/03 A Federação Portuguesa de Futebol anunciou há pouco a decisão de não marcar presença no Torneio Internacional do Qatar, onde iria defrontar a Bélgica e a Croácia, devido à situação em torno do coronavírus.

18:59 | 11/03 Nova Iorque, nos Estados Unidos, já contabiliza 212 casos de coronavírus.

18:56 | 11/03 Foram confirmadas mais 15 mortes nas últimas 24 horas em França por coronavírus.



18:56 | 11/03 Morreram mais duas pessoas vítimas de coronavírus no Reino Unido, anunciaram as autoridades de saúde.

17:39 | 11/03 Coronavírus matou 196 pessoas em 24 horas em Itália.



16:18 | 11/03 O Pavilhão Rosa Mota, no Porto, adiou todos os eventos agendados para março e vai permanecer encerrado até ao final do mês, revelou o presidente da PEV Entertainment, Jorge Lopes.

15:59 | 11/03 A UEFA anunciou que os encontros Sevilha-Roma e Inter de Milão-Getafe, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, não se vão realizar na quinta-feira devido ao surto do Covid-19.

15:56 | 11/03 A escola Salesianos de Lisboa informam que as aulas ficaram suspensas a partir desta quinta-feira até indicações em contrário.

15:53 | 11/03



O estabelecimento de ensino continua a funcionar. Uma aluna da Escola Secundária de Coruche está infetada com coronavírus. Os colegas, os professores e vários assistentes operacionais que estiveram em contacto com a jovem estão sob vigilância.

15:29 | 11/03 A Ordem dos Enfermeiros lançou um apelo aos profissionais com experiência no atendimento telefónico na Linha SNS 24, e especialistas em enfermagem de saúde pública, que contactem este serviço "com a máxima urgência", por forma a poderem reforçá-la.

15:27 | 11/03 A ministra da Saúde afirmou esta quarta-feira ser inevitável que Portugal entre "dentro de horas ou dias" na fase de mitigação da doença Covid-19 , quando se verifica a transmissão comunitária da infeção. "É inevitável que entremos dentro de horas ou dias" na fase de mitigação, porque "a dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida", afirmou Marta Temido.

14:50 | 11/03 Três elementos da McLaren e da Haas, duas equipas do Mundial de Fórmula 1, foram testados devido à suspeita de terem contraído Covid-19, o novo coronavírus. Enquanto o resultado das análises não é conhecido, os três elementos permanecem em isolamento.

14:47 | 11/03 Os campeonatos nacionais de corta-mato longo, previstos para domingo em Vale da Cambra, foram cancelados, informou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

14:46 | 11/03 A chanceler alemã declarou que, segundo as estimativas de especialistas, até 70% da população alemã pode ser infetada pelo novo coronavírus, insistindo na necessidade de medidas para retardar a sua propagação e para revitalizar a economia do país.

14:29 | 11/03 As medidas aplicadas para conter a epidemia do novo coronavírus em Portugal já tiveram um impacto de 10 milhões de euros no orçamento da Saúde, anunciou a ministra Marta Temido.

14:16 | 11/03 Uma britânica morreu em Bali infetada com o novo coronavírus, confirmando a primeira morte na Indonésia atribuída à epidemia. Autoridades não esclareceram se mulher de 53 anos foi contaminada localmente ou se já tinha sido infetada antes de chegar.

14:14 | 11/03 O Governo italiano vai disponibilizar 25 mil milhões de euros para combater a epidemia causada pelo novo coronavírus, que já deixou mais de 600 mortos no país. Desse montante, aproximadamente metade será mobilizada para emergências, sendo a outra metade utilizada para possíveis necessidades futuras do país.

14:12 | 11/03 Um comandante da White Airways que realizou na terça-feira um voo pela TAP, de Madrid para o Porto, está infetado com o novo coronavírus, confirmaram as companhias aéreas.

13:40 | 11/03 A Universidade Católica Portuguesa (UCP) e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa anunciaram esta quarta-feira a suspensão das aulas presenciais, para prevenir a propagação do novo coronavírus.

13:30 | 11/03 O Santuário de Fátima anunciou esta quarta-feira o adiamento para outubro das Jornadas Internacionais "As crianças, a morte e o luto", previstas para o período de 07 a 10 de maio, o próximo mês de maio, devido ao surto de Covid-19.

13:29 | 11/03 O Irão anunciou esta quarta-feira a morte de mais 63 pessoas infetadas com o novo coronavírus (Covid-19), elevando o total para 354 mortos no país, um dos mais afetados no mundo pela epidemia do vírus.

13:28 | 11/03 Um grupo de 46 turistas franceses e norte-americanos retidos num cruzeiro em Luxor, no Egit o, desde sexta-feira devido ao novo coronavírus foi repatriado durante a noite de terça para quarta-feira, disse o Ministério do Turismo.

13:25 | 11/03 Há dois pacientes infetados pelo coronavírus internados no Hospital de Santa Maria , em Lisboa, avança o . Expresso

12:57 | 11/03 O Governo já recebeu mais de uma centena de pedidos para contratação de profissionais de saúde para reforçar as equipas nos hospitais desde o início do surto do novo coronavírus, anunciou o secretário de Estado da Saúde.

12:52 | 11/03 Espanha registou até esta quarta-feira 47 mortos provocados pelo novo coronavírus (+11) e 2.002 pessoas estão infetadas (+363), a maior parte na região de Madrid, segundo a atualização dos números feita pelo Ministério da Saúde espanhol.

12:47 | 11/03 A Câmara de Ovar informou esta quarta-feira que o Pólo da Unidade de Saúde Familiar Alpha, em São Vicente de Pereira, foi encerrado depois de ter sido registado um caso confirmado de coronavírus no concelho.

12:42 | 11/03 A Direção-Geral de Saúde confirmou esta quarta-feira 59 casos de coronavírus em Portugal. 57 doentes encontram-se internados



No total existem 471 casos suspeitos e 83 aguardam os resultados laboratoriais.



Num comunicado divulgado, a DGS informa quer existem 36 na região Norte, 3 na região Centro, 17 em Lisboa e 3 no Algarve.



Segundo a DGS, há ainda 3.066 contatos em vigilância pelas autoridades de saúde.

12:20 | 11/03 O plantel de futebol do Olympiacos, que integra os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú, teve resultado negativos nos testes efetuados para despistar o surto de coronavírus, que afeta o presidente do clube.

12:13 | 11/03 Todas as pessoas que chegarem a Pequim oriundas do exterior terão de cumprir um período de quarentena de 14 dias. Além das pessoas que chegam de países gravemente afetados pelo novo coronavírus, e já sujeitas a quarentena, a medida impõe que qualquer passageiro oriundo de um país estrangeiro será colocado "sob observação em casa ou num local previsto para esse fim".

11:57 | 11/03 Foram confirmados mais sete casos de coronavírus no Porto. São já 26 os doentes infetados naquela unidade hospitalar



11:47 | 11/03 O jogo entre o Union Berlim e o Bayern Munique, da Liga alemã de futebol, também será à porta fechada, ao contrário do que chegou a ser anunciado na terça-feira.

11:27 | 11/03 Uma jovem de 17 anos está infetada com coronavírus numa escola em Santa Maria da Feira.

11:24 | 11/03 O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 118.554, das quais morreram 4.281, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09h00.

11:20 | 11/03 O jogo entre Manchester City e Arsenal, da 28.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que ia ser jogado esta quarta-feira, foi novamente adiado, devido à infeção com o novo coronavírus do presidente do Olympiacos.

09:53 | 11/03 O Corpo Nacional de Escutas (CNE) suspendeu todas as atividades nacionais até ao dia 25 de março, devido ao surto de Covid-19, segundo uma circular enviada aos agrupamentos e dirigentes regionais do escutismo católico em Portugal.

09:47 | 11/03 As empresas na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de Covid-19 e em quarentena desde janeiro passado, podem retomar "gradualmente" a atividade. Nesta categoria estão incluídas empresas de equipamento médico e farmácias, serviços públicos como fornecimento de gás, eletricidade ou aquecimento, supermercados de produtos frescos e a produção agrícola.

09:43 | 11/03 Um idoso de 90 anos morreu em Bruxelas, na Bélgica, devido ao surto de coronavírus, sendo esta a primeira morte no país relacionada com a epidemia.

09:35 | 11/03 O Japão assinalou o nono aniversário do tsunami em 2011, que também desencadeou o acidente nuclear de Fukushima, com a epidemia do novo coronavírus a obrigar à anulação das principais cerimónias públicas.

09:32 | 11/03 Mais de mil médicos responderam positivamente ao apelo lançado pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde para combater o surto de Covid-19.

09:21 | 11/03 As autoridades indonésias de saúde reportaram a primeira morte de um doente com o coronavírus. Vítima mortal é uma mulher com 53 anos.

09:20 | 11/03 As autoridades do medicamento da União Europeia estão a monitorizar o abastecimento de medicamentos por causa do coronavírus, apesar de ainda não haver falhas, e recomendam às empresas farmacêuticas a implementação de medidas de resiliência apropriadas.

09:05 | 11/03 A Associação de Patinagem de Lisboa anunciou a suspensão imediata de todas as competições, encontros e torneios como medida de contenção e preventiva face ao Covid-19. A decisão foi tomada "como medida preventiva e de contenção tendo presente que a saúde de toda a comunidade é um bem maior".

08:35 | 11/03 O teste de despistagem ao coronavírus efetuado ao avançado francês Mbappé deu negativo, segundo adianta a RMC Sport. De acordo com a mesma fonte, a utilização do jovem dianteiro na partida de quarta-feira, diante do Borussia Dortmund, permanece em dúvida.

08:06 | 11/03 O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se esta quarta-feira para discutir medidas de contenção do surto de coronavírus, doença que tem 41 casos confirmados em Portugal, como a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

07:58 | 11/03 A Coreia do Sul anunciou um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas. O número total de infetados é de 7.755 e 60 mortos.

07:50 | 11/03 A Turquia anunciou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num homem que regressado da Europa.

01:18 | 11/03 A Universidade Autónoma de Lisboa suspendeu as atividades escolares e vai manter a medida até dia 14 de abril, antecipando e alargando o período de férias da páscoa, devido ao coronavírus.

01:00 | 11/03 A Universidade Lusófona vai manter-se encerrada até ao dia 24 de março devido ao coronavírus.

23:46 | 10/03 O festival norte-americano Coachella, um dos maiores eventos de música, foi adiado como medida de prevenção face ao novo coronavírus.



21:44 | 10/03



O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) decidiu hoje limitar as visitas aos doentes a uma pessoa/dia e disponibilizar informação útil aos profissionais, como proteção contra o novo coronavírus. Os hospitais de Lisboa Central restringem visitas a doentes a uma pessoa por dia.O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) decidiu hoje limitar as visitas aos doentes a uma pessoa/dia e disponibilizar informação útil aos profissionais, como proteção contra o novo coronavírus.

21:39 | 10/03



21:34 | 10/03 Diabético com suspeita de coronavírus espera há horas dentro de carro por chegada de ambulância. Acompanhe este e outros casos ao minuto Diabético com suspeita de coronavírus espera há horas dentro de carro por chegada de ambulância.



20:06 | 10/03 O surto do coronavírus já matou 4.251 pessoas no Mundo e infetou mais de 117 mil.

19:47 | 10/03 Macau não tem qualquer infetado com coronavírus há mais de um mês.

19:38 | 10/03 O futebolista do PSG, Kylian Mbappé, está com suspeitas de coronavírus. Craque efetua testes ao vírus.

18:23 | 10/03 Itália regista número recorde de 168 mortes nas últimas 24 horas devido ao coronavírus.

18:05 | 10/03 DGS admite picos de procura "nunca esperados" no SNS24 devido ao coronavírus.

16:56 | 10/03 A Câmara de Lisboa anunciou esta terça-feira o encerramento de todas as piscinas municipais, museus, galerias, teatros municipais, bem como do Padrão dos Descobrimentos e do Cinema de São Jorge. Esta decisão surge na sequência do surto de coronavírus.

16:05 | 10/03 O Hard Club do Porto revelou ter colocado em quarentena todos os colaboradores que, na passada sexta-feira, estiveram em contacto direto com um DJ que atuou naquele espaço e que está infetado com a doença Covid-19, anunciou hoje. Numa publicação na sua página oficial de Facebook, aquele espaço revelou que também procedeu às limpezas das áreas ocupadas pelo referido DJ, nomeadamente palco e 'backstage', "com o rigor previsto pela Direção-Geral de Saúde (DGS)".

15:33 | 10/03 A Liga francesa de futebol informou que todos os jogos do campeonato serão disputados à porta fechada até 15 de abril, um dia depois de o governo francês proibir eventos com mais de mil pessoas. No comunicado, a Liga francesa explica ainda que as condições para os jogos à porta fechada serão definidas numa reunião na quarta-feira, sendo que a decisão è extensível à 'Ligue 2', o segundo escalão do futebol gaulês.

15:32 | 10/03 O diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) recomendou um uso "racional" de materiais de proteção, elogiando a forma como as pessoas estão a aderir às recomendações das autoridades relacionadas com o surto de Covid-19.



O responsável apontou que o uso de máscara "é uma falsa segurança" porque "deve usar máscara quem está doente e não o cidadão comum".

15:13 | 10/03 A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), Covilhã, distrito de Castelo Branco, anunciou hoje que a Semana Académica, que se realizaria de 25 a 28, foi adiada para evitar a propagação do surto Covid-19. Em comunicado, a AAUBI sublinha que foi tida em conta a "evolução da situação relativa ao Covid-19" e as mais recentes orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS).

15:07 | 10/03 O Conselho da União Europeia anunciou o adiamento da reunião de ministros do Comércio dos 27 prevista para quinta-feira, em Bruxelas, devido ao surto do novo coronavírus. Apontando que a reunião de ministros do Comércio é adiada para data a divulgar posteriormente, o Conselho não anunciou ainda uma decisão quanto à celebração ou adiamento de outra reunião prevista para esta semana, um Conselho de ministros da Justiça e Assuntos Internos da UE, previsto para sexta-feira.

15:06 | 10/03 O Santuário de Fátima registou até hoje o cancelamento de 31 grupos organizados de peregrinos, 16 dos quais de países asiáticos, informou o gabinete de comunicação do templo mariano. Os grupos que cancelaram a visita ao Santuário da Cova da Iria eram da Coreia do Sul (nove), Itália (cinco), Espanha (quatro), Indonésia (três), Sri Lanka e Brasil (dois cada), Filipinas, Guatemala, Equador e Estados Unidos (um cada), aos quais se juntam dois portugueses.

15:05 | 10/03 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) alertou, numa circular enviada aos associados, para os custos e riscos do cancelamento e de alterações de viagem socilitados pelo clientes, por causa da epidemia com o novo coronavirus. Na circular, a que a Lusa teve acesso, intitulada 'Actualização Itália - Corona Vírus´ e datada de quarta-feira, a APAVT faz uma súmula dos procedimentos a adoptar pelos associados quanto a viagens organizadas reservadas antes do desaconselhamento oficial do destino, após o desaconselhamento oficial do destino, para situações de restrições de circulação/acesso e para reservas de serviço avulso.

15:04 | 10/03 A Secção do Centro da Ordem dos Médicos (OM) cancelou todas as deslocações dos seus dirigentes às unidades de saúde da região devido à epidemia do novo coronavírus. "As visitas, reuniões e restantes atividades no exterior serão reprogramadas, seguindo todas as recomendações oficiais", afirma em comunicado a Secção Regional da OM, presidida por Carlos Cortes.

14:45 | 10/03 O Liceu Francês em Lisboa vai suspender as aulas até 24 de março, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção de um aluno com o novo coronavírus, anunciou a diretora do estabelecimento. Numa mensagem enviada aos pais dos alunos a que a agência Lusa teve acesso, a diretora da escola, Isabelle Negrel, afirma que se trata de uma decisão da embaixada de França como "medida de precaução", apelando aos pais para que recolham os seus filhos "sem precipitação e sem urgência".

14:43 | 10/03 linha Saúde24 esteve esta terça-feira de manhã "seis minutos em baixo", problema que entretanto já foi resolvido, e O primeiro-ministro admitiu que aesteve esta terça-feira de manhã, problema que entretanto já foi resolvido, e prometeu continuar a robustecer o serviço nesta fase de resposta ao surto do coronavírus

14:43 | 10/03 A Áustria fechou as fronteiras com a Itália para travar o surto de Covid-19 e vários países europeus estão a aumentar agressivamente as medidas de contenção. O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anunciou que o seu país fechou a fronteira com a Itália, admitindo apenas exceções justificadas com recomendações médicas, e ordenou a repatriação de austríacos que estejam em território italiano.

14:43 | 10/03 concerto de regresso de Tony Carreira aos palcos, marcado para sábado na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado para 27 de novembro, por não haver condições para tal,



14:42 | 10/03 O Conselho Internacional de Aeroportos na Europa advertiu que o surto de coronavírus está a tornar-se "uma crise sem precedentes" para os aeroportos europeus e previu que no primeiro trimestre haja menos 67 milhões de passageiros. Em comunicado, o conselho (ACI Europe) indicou que a situação nos aeroportos está a deteriorar-se "com rapidez".

14:41 | 10/03 A Câmara do Porto decidiu encerrar os teatros e museus e mandou cancelar todos os eventos públicos até 03 de abril, seguindo o plano de contingência contra a doença pelo novo coronavírus, anunciou a autarquia. Em comunicado divulgado esta terça-feira na página oficial da Internet, a Câmara do Porto indica que até ao dia 03 de abril vai cancelar "todos os eventos promovidos pelo município, abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que inclui espetáculos em equipamentos municipais como o Teatro Municipal ou a Galeria Municipal".

14:41 | 10/03 A delegada de Saúde do Norte pediu a todos os que estiveram num evento na sexta-feira no Hard Club, no Porto, com um participante infetado com o novo coronavírus, que fiquem em isolamento social e contactem as autoridades. Os contactos devem ser feitos para os números 220411170 ou 220411171. O apelo foi feito pela delegada regional de Saúde do Norte, Maria Neto, à agência Lusa, que explicou que os participantes do evento em causa, sem revelar qual, devem contactar os números acima descritos para obterem informações e recomendações sobre como proceder.

14:40 | 10/03 A basílica e a praça de São Pedro, no Vaticano, encerraram aos turistas até 03 de abril "para evitar a propagação do coronavírus", anunciou esta terça-feira a Santa Sé. A medida adotada pelas autoridades do Vaticano, e anunciada em comunicado, vai impedir a concentração de fiéis e turistas na praça de São Pedro já na quarta-feira para assistir à audiência do Papa Francisco, que deverá ser transmitida por vídeo, à semelhança da última oração dominical.

14:40 | 10/03 A companhia aérea Ryanair anunciou esta terça-feira a suspensão de todos os voos de e para Itália, bem como voos domésticos naquele território , até 08 de abril, depois das restrições impostas pelo Governo italiano para conter a propagação do coronavírus.

14:39 | 10/03 Espanha teve até esta terça-feira com um total de 35 mortos provocados pelo novo coronavírus e 1.622 pessoas infetadas, 400 mais do que na segunda-feira, segundo a atualização dos números feita pelo Ministério da Saúde espanhol. Entre as pessoas que contraíram a doença até hoje, 135 já tiveram alta, sendo as comunidades de Madrid (782), País Basco (195), La Rioja (144) e Catalunha (124) as mais afetadas pela epidemia.

14:34 | 10/03 O presidente dos diretores escolares, Filinto Lima, defende que os alunos prejudicados pelo encerramento das escolas por causa do novo coronavírus poderão ter aulas extra no final do ano letivo ou nas férias da Páscoa. O aumento de doentes infetados com o novo coronavírus em Portugal - neste momento estão contabilizados 41 casos - e o receio da proliferação em meio escolar, já pôs os diretores escolares a pensar em formas de minimizar o impacto da doença entre os alunos.

14:31 | 10/03 O Congresso dos Deputados espanhol adiou esta terça-feira para a próxima semana a sessão plenária prevista para esta quarta-feira. Os deputados do partido Vox, cujo líder deu positivo no teste ao coronavírus, decidiram passar a trabalhar em casa.

14:29 | 10/03 O diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, anunciou esta terça-feira a compra de 10 mil máscaras para distribuir pelos vários comandos da Polícia, para evitar a proliferação do novo coronavírus. "É verdade que o mercado dos equipamentos individuais de proteção está um bocado saturado, mas estamos com processos aquisitivos e hoje mesmo estou em condições de dizer que teremos 10 mil máscaras para iniciar a distribuição", disse o diretor nacional da PSP.

14:28 | 10/03 A companhia aérea British Airways anunciou que anulou todos os voos de hoje para Itália depois de todo o país ter sido confinado devido à epidemia do novo coronavírus. Questionada pela Afp, uma porta-voz da British Airways confirmou a anulação dos voos de hoje para Itália.

14:27 | 10/03 Os líderes da União Europeia (UE) vão reunir-se esta terça-feira à tarde, através de videoconferência, para traçar uma abordagem coordenada ao novo coronavírus e avaliar os impactos, nomeadamente económicos, após o surto se ter alastrado a todos os Estados-membros.



A reunião arranca pelas 17h00 (hora local, menos uma em Lisboa) e contará com a participação via teleconferência de Charles Michel e dos líderes europeus - incluindo António Costa -, bem como com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

14:25 | 10/03 O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) coloca hoje em funcionamento um "circuito próprio e absolutamente independente do serviço de urgência" dedicado a casos suspeitos relacionados com o surto de Covid-19, indicou o diretor clínico daquele equipamento. A porta de entrada deste circuito, que fica próxima da entrada da urgência geral do Hospital de Santo António, no Porto, dá acesso a um espaço onde foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma enfermaria.

13:49 | 10/03 A Coimbra Business School decidiu suspender as atividades letivas por tempo indeterminado para evitar a propagação do novo coronavírus.

13:23 | 10/03 O primeiro-ministro admitiu esta terça-feira o encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, por causa do surto do Covid-19, mas remeteu a decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública, que se reúne na quarta-feira.

13:20 | 10/03 A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu esta terça-feira adoptar medidas restritivas, com vista a conter a epidemia de coronavírus, conforme foi recomendado pelas autoridades de saúde do país.

13:20 | 10/03 O Instituto Superior de Ciência Educativas (ISCE) Douro, sediado em Penafiel, decidiu suspender as aulas presenciais durante duas semanas, no âmbito das medidas preventivas do novo coronavírus, foi esta terça-feira anunciado.

12:05 | 10/03 A Liga de Clubes decidiu esta terça-feira que a próxima jornada da Liga NOS e da 2.ª Liga, a disputar este fim de semana, será realizada à porta fechada, devido ao surto de coronavírus em Portugal.

12:04 | 10/03 O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou esta terça-feira, após reunião com o Governo, que em Portugal ainda há poucos casos de coronavírus face a outros países no Mundo. "Como todos sabemos, estamos perante um vírus que é novo em Portugal e no Mundo. Isso coloca fatores de incerteza do que poderá vir a ser a evolução", explica, acrescentando que " estamos ainda numa fase inferior, por isso devemos prever um aumento dos casos de infeção ".

11:58 | 10/03 O número de casos infetados com coronavírus em Portugal aumentou para 41. A informação foi avançada na manhã desta terça-feira pela DGS. Este número regista um aumento de dois casos face ao último balanço oficial. Há ainda 83 casos suspeitos em análise.

11:52 | 10/03 O novo coronavírus pode sobreviver no ar por pelo menos 30 minutos e contagiar alguém a 4,5 metros, ou seja, mais do que a "distância segura" recomendada pelas autoridades de saúde de todo o mundo, segundo um estudo publicado por cientistas chineses.

11:50 | 10/03 A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) admitiu que "não podem ser excluídos" problemas de escassez de medicamentos no quadro da propagação do novo coronavírus, mas disse que esse ainda não é o caso.

11:48 | 10/03 O I nstituto Superior Técnico suspendeu todas as aulas e outras concentrações com mais de 50 pessoas num esforço de contenção da epidemia de Covid-19 em Portugal.

11:48 | 10/03 Uma conferência mundial de turismo prevista para decorrer este mês em Vilamoura, no Algarve, foi cancelada e adiada para novembro devido ao surto da doença provocada pelo novo coronavírus.

11:46 | 10/03 O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 114.151, das quais morreram 4.012. N o total, foram registadas em 105 países e territórios 898 contaminações e 48 novas mortes desde o último balanço, às 17h00 de domingo.

11:45 | 10/03 jogo entre FC Barcelona e Nápoles, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, agendado para 18 de março, , da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, agendado para 18 de março, decorrerá à porta fechada , informaram esta terça-feira as autoridades catalãs.

11:45 | 10/03 O Patriarcado de Lisboa anunciou esta terça-feira o adiamento da Jornada Diocesana da Juventude, prevista para o final do mês, em Queluz, devido ao surto de Covid-19.

11:42 | 10/03 Comissão Europeia apelou esta terça-feira aos Estados-membros para prosseguirem os seus esforços no sentido de "conter de forma agressiva" o surto do novo coronavírus, sublinhando que apelou esta terça-feira aos Estados-membros para prosseguirem os seus esforços no sentido de "conter de forma agressiva" o surto do novo coronavírus, sublinhando que "os próximos dias e semanas serão críticos"

11:39 | 10/03 A Câmara de Paços de Ferreira pediu ao Ministério da Educação a interrupção das atividades letivas no concelho, no âmbito das medidas preventivas do novo coronavírus, informou esta terça-feira aquele município do distrito do Porto.

11:37 | 10/03 O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, anunciou esta terça-feira que vai trabalhar de casa nas próximas duas semanas, como medida de precaução após ter estado no fim de semana em Itália, o país europeu mais afetado pelo surto de Covid-19.

11:37 | 10/03 Porque é que a Itália é o país da Europa mais afetado pelo coronavírus? Conheça as respostas.

11:36 | 10/03 Universidade do Minho suspendeu todas as aulas lectivas presenciais devido ao agravamento da "situação sanitária no norte do país" causada pelo aumento de casos de coronavírus.

11:36 | 10/03 Um homem de 100 anos teve alta de um hospital na China após ter recuperado de coronavírus, avançou a comunicação social local. Segundo a agência de notícias do governo da República Popular da China, Xinhua, este será o caso de infetado com coronavírus mais velho a recuperar da doença. Xinhua,

11:29 | 10/03 ílhavo A Câmara de Ílhavo suspendeu até ao dia 22 todos os eventos culturais promovidos nos espaços geridos pelo projeto cultural municipal, bem como as iniciativas para crianças e jovens, escolas e comunidade sénior, informou esta terça-feira a autarquia. A medida, tomada após ter sido detetada a presença de uma pessoa infetada co Covid-19 em iniciativas culturais que decorreram no município nos dias 06 e 07 de março, pretende salvaguardar a população sujeita a maior risco e acautelar possíveis efeitos de contágio do novo coronavírus.

11:26 | 10/03 Os diretores das escolas estão a defender que o Ministério da Educação deva tomar a medida de antecipar em 15 dias o início das férias da Páscoa , marcado para 28 de março, devido ao surto de coronavírus.

11:24 | 10/03 china A China voltou esta terça-feira a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 17 mortes, quase todas na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do Covid-19.

11:23 | 10/03 A Coreia do Sul anunciou 131 novos casos e mais três mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, registando o menor número de infeções em duas semanas, o que parece indicar uma desaceleração do surto.

21:05 | 09/03 Primeiro-ministro italiano expande restrições a todo o país devido ao coronavírus. Itália de quarentena

20:57 | 09/03 As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

19:25 | 09/03 Sobe para 39 o número de casos de coronavírus confirmados em Portugal. Há 339 casos suspeitos.

19:12 | 09/03 O coronavírus foi a causa para o cancelamento do Dia da Defesa Nacional. O dia, que envolvia 6.714 jovens nas próximas duas semanas foi cancelado, pelo menos, até dia 23 de março.

19:10 | 09/03 Número de mortos por coronavírus em Itália sobe para 463. Há mais 97 nas últimas 24 horas A Europa ultrapassou as 500 mortes relacionadas com o vírus.

19:08 | 09/03 Caso de coronavírus fecha sede da Parfois em Gondomar.

19:07 | 09/03 Angola já tem testes para despistagem local do coronavírus.

17:35 | 09/03

17:23 | 09/03 O Comité Olímpico de Itália decretou a suspensão de todas as atividades desportivas no país até 03 de abril.

17:15 | 09/03 TAP cancela 3.500 voos devido ao coronavírus A companhia aérea TAP cancelou um total de 3.500 voos devido ao coronavírus. A empresa avançou esta segunda-feira que vai contactar todos os passageiros afetados pelos cancelamentos.

16:54 | 09/03 A Ryanair cancelou mais voos para Itália após imposição do Governo devido ao coronavírus.

16:27 | 09/03 O Chipre registou dois primeiros casos de coronavírus. Todos os países da UE atingidos pela epidemia.



16:12 | 09/03 A Alemanha confirmou as primeiras vítimas mortais provocadas por infeção do novo coronavírus.

13:54 | 09/03 O ato de acender a tocha olímpica, marcado para quinta-feira nas ruínas do antigo Olimpo em Atenas, a caminho dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em julho e agosto, vai decorrer à porta fechada devido ao surto de coronavírus. O Comité Olímpico da Grécia decidiu encerrar ao público o ato, confirmou em comunicado, e os jornalistas não poderão acompanhar os ensaios da cerimónia, podendo apenas credenciar um jornalista por órgão de comunicação social para o momento oficial.

13:34 | 09/03 O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defendeu que o Governo deve informar os portugueses sobre o plano de gestão da crise do novo coronavírus. "Nós entendemos fundamental que o Governo informe os portugueses de qual o planeamento de gestão desta crise, para que não se dê o alarmismo social que intranquiliza a população e possamos ter à nossa disposição todos os mecanismos médicos preventivos necessários para fazer face a uma crise desta natureza", disse Francisco Rodrigues dos Santos, à margem de uma visita à fábrica Simoldes, em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro. O líder dos centristas considerou que o alarmismo social em torno desta questão ainda apresenta níveis "bastante elevados", defendendo uma "coordenação mais estreita" entre a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e a ministra da Saúde, Marta Temido, para que "não sejam ventiladas mensagens contraditórias".

13:24 | 09/03 e estão suspensas as feiras semanais de Felgueiras e da Lixa, devido ao surto de coronavírus. O presidente da Câmara de Felgueiras anunciou esta segunda-feira que todos os serviços municipais de acesso ao público serão encerrados, exceto os Paços do Concelho,, devido ao surto de coronavírus. Falando, naquele concelho do distrito do Porto, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Câmara de Lousada, Nuno Fonseca acrescentou que estão também cancelados todos os eventos, pelo período de 30 dias.

13:03 | 09/03 As autoridades espanholas elevaram esta segunda-feira para 999 o número de casos confirmados de contaminação com o novo coronavírus, no dia em que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou que o Governo lançará "o mais breve possível" um plano de choque contra a epidemia

12:56 | 09/03 Cerca de 90 estudantes da Universidade do Minho (UMinho) estão em quarentena profilática voluntária nas residências da academia em Braga, por terem estado em contacto com um aluno infetado com o novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira o reitor.

11:06 | 09/03 Um trabalhador das equipas noturnas de manutenção da Disneyland Paris, em França, está infetado por coronavírus.

10:52 | 09/03 A NATO confirma o primeiro caso de coronavírus na sede em Bruxelas. Trata-se de um funcionário que voltou de férias no norte da Itália.

10:00 | 09/03 Subiu para 31 casos o número de infetados por coronavírus em Portugal. Trata-se da mãe da aluna da escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.



09:56 | 09/03 escola Manuel Teixeira Gomes e a Escola Básica José Buísel, em Portimão, estão esta segunda-feira encerradas devido ao surto de coronavírus. No primeiro caso trata-se de uma adolescente que esteve em Itália e foi



09:06 | 09/03 Mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egipto, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus detetados num outro cruzeiro na região.

08:41 | 09/03

A Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) anunciou, no domingo, que suspendeu todas as aulas nos seus estabelecimentos de ensino e que encerrará a maior parte dos espaços, de forma preventiva, face ao surto do novo coronavírus. A suspensão de aulas é válida até dia 20 de março, quando a situação será reavaliada.

00:53 | 09/03 aulas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) estão suspensas, anunciou aquela instituição de ensino, que vai procurar "mitigar" o impacto desta decisão nos seus alunos. As, anunciou aquela instituição de ensino, que vai procurar "mitigar" o impacto desta decisão nos seus alunos. O comunicado da Universidade do Porto foi divulgado poucas horas após o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) ter comunicado que tinha recomendado à FMUP "a suspensão das atividades que exigem a presença física dos alunos ou docentes, promovendo abordagens de ensino à distância".

00:08 | 09/03 A Escola Básica Roque Gameiro e a Escola Secundária da Amadora estão encerradas até 20 de março.



Num comunicado divulgado esta noite, pode ler-se que, para além do caso positivo para coronavírus professora da escola básica, detetado no passado dia 4 de março, foram identificados dois novos casos positivos este domingo.



23:45 | 08/03 Portimão apelou às pessoas que estiveram em contacto com uma aluna do ensino secundário infetada com Covid-19 que adotem medidas de "distanciamento social" para evitar a propagação do vírus. A delegada de saúde pública deapelou às pessoas que estiveram em contacto com uma aluna do ensino secundário infetada com Covid-19 quepara evitar a propagação do vírus. "Pelo menos até 20 de março toda a comunidade escolar deve monitorizar eventuais sintomas, adotando comportamentos de higienização e distanciamento social", declarou a delegada de saúde pública Maria Filomena Agostinho, sublinhando que quem teve "contacto próximo" com a aluna "receberá dos serviços [Linha SNS24] uma indicação direta".

23:28 | 08/03 O Instituto de Administração da Saúde da Madeira anunciou este domingo que o segundo caso suspeito de uma pessoa infetada com o novo coronavírus na região autónoma deu negativo. "A doente teve alta clínica hoje, regressando ao domicílio e permanecendo sob vigilância", pode ler-se no comunicado do instituto. No sábado, aquela entidade regional anunciou que se tratava "de um doente proveniente de Itália, que foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça", no Funchal.

23:12 | 08/03 Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) vão permanecer encerradas até 20 de março. As instalações partilhadas do(ICBAS) e da(FFUP) vão permanecer Em comunicado divulgado horas depois de nova reunião com as autoridades de saúde e um dia após o anúncio pelo Ministério da Saúde de que o complexo das duas escolas seria encerrado devido à deteção de um caso positivo de coronavírus entre a comunidade escolar, a UP refere que todas as atividades letivas do ICBAS e da FFUP ficam suspensas, "independentemente do local onde ocorram".

22:49 | 08/03 A Direção-Geral de Saúde decidiu encerrar escolas, ginásios, bibliotecas, piscinas, assim como suspender as atividades dos estabelecimentos, nos concelhos de Felgueiras e Lousada.



"Proceder-se-á ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas. Esta medida é temporária e durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde", pode ler-se num comunicado divulgado este domingo.

21:21 | 08/03 O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades desaconselhou "a realização de qualquer viagem à província chinesa de Hubei, a diversas regiões de Itália e viagens não essenciais" a três países afetados pelo novo coronavírus.

20:58 | 08/03 O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou as "medidas ousadas" e os "sacrifícios reais" feitos pelo Governo de Itália e pela população para tentar conter a propagação da epidemia de Covid-19 no país. "O Governo e o povo de Itália estão a tomar medidas ousadas e corajosas para retardar a propagação do novo coronavírus e proteger o seu país e o mundo. Estão a fazer sacrifícios reais", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, através de uma publicação da rede social Twitter.

20:54 | 08/03



Numa entrevista à RTP, o líder do CDS-PP defendeu que o gabinete de crise deve ser alargado a vários setores da sociedade de forma a acompanhar a epidemia do Covid-19.

O Presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu este domingo a criação de um gabinete de crise devido ao novo coronavírus.

20:19 | 08/03 A partida dos 'oitavos' da Liga dos Campeões de futebol entre Valência e Atalanta, agendada para terça-feira, vai decorrer à porta fechada e sem a presença de jornalistas, devido à epidemia do Covid-19. A partida entre espanhóis e italianos está marcada para o próximo dia 10 de março, mas a epidemia do novo coronavírus no Norte de Itália levou as autoridades espanholas a decidirem que o jogo decorresse sem público.

20:18 | 08/03 As visitas a estabelecimentos prisionais durante o fim de semana vão ser suspensas em todo o país a partir de segunda-feira, devido ao coronavírus, ficando limitada durante a semana a dois visitantes por recluso, foi anunciado este domingo.

20:14 | 08/03 O cardeal patriarca de Lisboa enviou este domingo, através da rede social Twitter, uma mensagem "de presença, cuidado e companhia" a todos os que lutam contra o surto de Covid-19. O cardeal patriarca, Manuel Clemente, em mensagem publicada no Twitter cerca das 18h00, deixou "uma palavra de presença, cuidado e de companhia a todos os que estão na frente da luta contra esta epidemia, concretamente os doentes, os familiares e os profissionais dos serviços de saúde". "Juntos, iremos ultrapassar esta crise, para bem de todos", acrescentou.

20:05 | 08/03 A companhia aérea italiana Alitalia anunciou que vai suspender todos os voos internacionais de e para os aeroportos de Milão a partir de segunda-feira, e restringirá os nacionais ao aeroporto de Linate, devido ao novo coronavírus.

19:56 | 08/03 O p rimeiro-ministro, António Costa, vai manter a agenda prevista "salvo indicação em contrário" da Direção-Geral da Saúde (DGS) , depois de o Presidente da República ter entrado em quarentena voluntária, disse à Lusa fonte oficial do seu gabinete. A mesma fonte indicou que o "primeiro-ministro tem adotado e recomendado a adoção de regras prudentes nos contactos sociais" e "tem sido também assim nos contactos com o Presidente da República".

19:36 | 08/03 número de mortos em Itália devido ao coronavírus subiu para 366 este domingo, um aumento de 133 pessoas face a sábado, disse o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli. devido ao coronavíruseste domingo, um aumento de 133 pessoas face a sábado, disse o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli. Os casos de contágio são já de 6.387, um aumento de 1.326 face a sábado, de acordo com a agência Efe, e localizam-se sobretudo na região da Lombardia, no norte do país.

19:28 | 08/03



19:18 | 08/03 Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, confirmou que vai encerrar devido a um caso de coronavírus.



19:00 | 08/03 São já 30 os casos confirmados de coronavírus em Portugal, mais nove do que os contabilizados no sábado. O anúncio foi feito pela Direção-Geral de Saúde.



O 29º caso detetado é o de uma adolescente de Portimão que esteve de férias em Itália com os pais e mais duas irmãs. Já o 30º é um caso no hospital de São João, no Porto. A DGS confirmou este domingo que existem também 56 casos suspeitos que aguardam resultado laboratorial.

17:51 | 08/03



16:54 | 08/03 O Presidente da República vai passar os próximos quinze dias em isolamento profilático, tendo suspendido toda a agenda oficial que estava programada.



Marcelo Rebelo de Sousa esteve em contacto com uma turma da Escola E.B 2,3 de Idães, em Felgueiras, um dos estabelecimentos de ensino a Norte que foi encerrado devido ao coronavírus. Esta turma esteve em Belém no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio', que tem levado várias escolas a Belém.

16:24 | 08/03 A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) vai suspender as aulas que impliquem contacto com doentes, na sequência do surto do novo coronavírus, anunciou a instituição em comunicado.

15:31 | 08/03 O Bangladesh confirmou este domingo os três primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, tornando-se o último país do sul da Ásia a registar a presença do Covid-19 no seu território, anunciaram as autoridades locais.

15:30 | 08/03 Sobe para 28 o número de infetados por coronavírus em Portugal. A notícia está a ser avançada pela RTP.

14:31 | 08/03 Espanha registou nas últimas horas quatro novos mortos por infeção pelo novo coronavírus, todos idosos com patologias prévias, o que elevou para 17 o número de vítimas mortais no país devido à epidemia.



13:47 | 08/03 Depois da FPF também a Liga anunciou medidas para evitar a propagação do coronavírus.



13:11 | 08/03 A principal companhia aérea do Irão, a Iran Air, anunciou que todas as ligações à Europa foram canceladas devido ao surto do novo coronavírus, que já causou 194 mortos no país.

13:09 | 08/03 A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu suspender o cumprimento inicial entre os jogadores e equipas de arbitragem, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

12:28 | 08/03 O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, pediu este domingo à federação italiana de futebol que suspenda os encontros da liga italiana , devido ao surto de Covid-19. O governante disse apoiar uma declaração do presidente do sindicato dos futebolistas, Damiano Tommasi, que pediu que se evitasse colocar os jogadores em perigo de contágio.

11:35 | 08/03 Subiu para 13 o número de mortos por infeção de Covid-19 em Espanha, depois das autoridades de saúde da Comunidade de Madrid terem confirmado três novos óbitos.



10:28 | 08/03 Bulgária e a Moldávia confirmaram este domingo os primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nos seus territórios e aconfirmaram este domingo os primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nos seus territórios De acordo com as autoridades de saúde búlgaras, há quatro casos confirmados naquele território: duas pessoas que não viajaram, nem tiveram contacto com pessoas de áreas de risco e que, por sua vez, transmitiram a doença a outras duas, uma delas uma mulher da equipa médica que atendeu os primeiros infetados.

09:50 | 08/03 Foi confirmado o primeiro caso de infeção por coronavírus em Múrcia, Espanha. Trata-se de uma jovem de 27 anos que viajou recentemente para Madrid. A rapariga encontra-se internada no Hospital Virgen de la Arrixaca.

09:36 | 08/03 O navio americano Grand Princess foi autorizado a atracar em Oakland, depois de vários dias confinado à costa da Califórnia, em São Francisco, nos EUA, devido à descoberta de 21 casos de coronavírus a bordo

09:26 | 08/03 Há mais quatro casos de coronavírus em Portugal . Sobe assim para 25 o número de infetados.

09:18 | 08/03 O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou a proibição da entrada de pessoas provenientes da Alemanha e de França, numa medida contra a propagação do novo coronavírus, Covid-19, noticia a agência France-Presse (AFP). "A direção para as migrações tem ordens para proibir a entrada no país a pessoas da Alemanha ou de França", anunciou Bukele, no sábado à noite, na sua conta na rede social Twitter.

08:58 | 08/03 A Tailândia e a Malásia recusaram a entrada nos seus portos de um navio de cruzeiro com 2.000 pessoas, incluindo dezenas de italianos, por medo da presença a bordo de infetados pelo novo coronavírus , avança este domingo a AFP.

08:29 | 08/03 Macau vai impor uma quarentena de 14 dias , a partir de terça-feira, para quem "tenha estado na Alemanha, na Espanha, na França ou no Japão nos 14 dias anteriores à entrada" no território, foi este domingo anunciado.

08:26 | 08/03 A China registou este domingo mais 27 mortes devido do Covid-19, elevando o número total de mortes para 3.097, informou a Comissão Nacional de Saúde do país. O número de novas infeções, nas últimas 24 horas, foi de 44, quase todos identificados na província chinesa de Hubei (41), epicentro do surto do novo coronavírus. Os três casos fora de Hubei são todos importados do exterior, numa altura em que Itália, Irão e Coreia do Sul registaram na última semana um rápido aumento no número de casos.

08:21 | 08/03 primeiro-ministro italiano anunciou este domingo a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19 que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.

08:16 | 08/03 A Itália encerrou todos os museus, teatros e cinemas em todo o território, até 03 de abril, para combater a propagação do novo coronavírus , de acordo com um despacho divulgado esta madrugada.

01:19 | 08/03 A Universidade do Minho decidiu encerrar o Instituto de Ciências Sociais e suspender todas as atividades no Campus de Gualtar, foi anunciado na noite de sábado, depois de ter sido confirmado um caso de coronavírus na instituição.



00:23 | 08/03 A diretora geral da Saúde, Graça Freitas, revelou, este sábado, que há três crianças infetadas com coronavírus em Portugal. "Estes doentes estão estáveis, têm uma grande estabilidade clínica. Estamos a retardar ao máximo a disseminação deste vírus para a comunidade", assegurou Graça Freitas, adiantando ainda que é positivo não haver praticamente doentes idosos infetados no País.





00:21 | 08/03 O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou este sábado o Centro Hospitalar Universitário de São João , no Porto, onde se "inteirou do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19", divulgou a Presidência. "O Presidente da República visitou hoje o Hospital de São João, tendo sido recebido pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João e pelo Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas, onde se inteirou do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19, com os quais falou do exterior através do vidro do quarto de isolamento", pode ler-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

00:15 | 08/03 A Federação Francesa de Andebol suspendeu no domingo a venda de bilhetes para o torneio olímpico de qualificação, que contará com Portugal, pois estão proibidos eventos com mais de 5.000 pessoas em ambiente fechado, devido à ameaça do coronavírus. O torneio olímpico de qualificação, que irá contar com as seleções de França, Croácia, Portugal e Tunísia, e que está previsto para decorrer no pavilhão de Bercy, de 17 a 19 de abril, terá assim de ter um limite de 5.000 pessoas, contra os habituais 15.600 na configuração para andebol. A federação gaulesa, que tem vendido cerca de sete a oito mil ingressos por dia, remete no Twitter para os próximos dias mais informação sobre o assunto, mas não é de excluir a possibilidade de ter de devolver bilhetes já adquiridos pelos adeptos.

23:34 | 07/03 O Instituto dos Registos e Notariado (IRN) aconselha os cidadãos a recorrerem aos serviços na Internet e prevê encerrar balcões de atendimento ao público quando o número de funcionários for inferior a três, por causa do surto de Covid-19. O IRN prevê "limitar ou suspender o atendimento sempre que o número de oficiais de registo em efetividade de funções no serviço for igual ou inferior a três, em virtude de ausência/s por efeito de contágio do coronavírus, perante casos suspeitos validados, bem como em isolamento profilático", refere o respetivo plano de contingência. Os serviços para tratar do Cartão do Cidadão "devem ser assegurados por trabalhador com luvas e máscara e o equipamento desinfetado imediatamente após recolha de dados biométricos" é outra das medidas previstas pelo IRN. O serviço em 'backoffice' é, nesta fase, distribuído de preferência a funcionários que estejam em regime de teletrabalho, por estarem em situação de maior risco ou com suspeitas de coronavírus.

23:12 | 07/03 O risco da epidemia do Covid-19 em Portugal será reavaliado nas próximas horas e medidas anunciadas hoje pelo Governo poderão ser alargadas nos próximos dias, admitiu a ministra da Saúde durante uma conferência de imprensa este sábado. "Dado que se aguardam ainda resultados de casos suspeitos validados em investigação, o risco que levou à determinação destas medidas será reavaliado nas próximas horas, durante o dia de amanhã, tomando-se ainda e dando conta das medidas julgadas necessárias oportunamente", afirmou a ministra Marta Temido. Segundo a ministra, aquilo que as autoridades de saúde procuraram fazer foi dar um passo em frente em relação aos acontecimentos: "sabemos que para além dos cinco casos importados que temos no país, temos um deles com ligações muito fortes a um 'cluster', um pequeno grupo de doentes diagnosticados".

22:02 | 07/03 O governo italiano vai proibir as entradas e saídas da Lombardia e de outras 11 províncias próximas como uma das novas medidas para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país. A medida, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas, está contemplada num decreto que está a ser discutido no Conselho de Ministros e que a comunicação social italiana avançou. As outras províncias que se tornaram "zona vermelha" são Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneza, Pádua, Treviso, Asti e Alessandria. O decreto também estabelece o encerramento de todos os ginásios, piscinas e centros termais nas áreas mencionadas, além de museus, centros culturais e estações de esqui, enquanto os centros comerciais devem ser fechados aos fins de semana e o encerramento de escolas é estendido até 03 de abril. São também suspensos os eventos culturais, recreativos, desportivos e religiosos, tanto em locais públicos como privados, ficando assim cancelados casamentos e funerais civis ou religiosos.

21:07 | 07/03 Foram, este sábado, confirmados mais oito casos positivos de coronavírus em Portugal. O novo balanço eleva para 21 o número de infetados pelo novo Covid-19 em território nacional.



20:43 | 07/03 O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, decidiu declarar estado de emergência devido ao surto de coronavírus. São 76 os casos confirmados de infeção por covid-19 no estado, 11 deles na cidade.

20:08 | 07/03 CM apurou, O Hospital de São João vai passar a contar com o apoio de um hospital de campanha do INEM para enfrentar o surto de coronavírus. Segundo o que oapurou, a estrutura será montada durante a noite deste sábado junto ao serviço de urgências da referida unidade hospitalar.

19:41 | 07/03 O Instituto de Administração da Saúde da Madeira anunciou este sábado ter sido validado um segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) naquela região autónoma, após avaliação clínica e epidemiológica pelas autoridades de saúde. Segundo o instituto, "trata-se de um doente proveniente de Itália, que foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça", no Funchal.

18:59 | 07/03 A França confirmou este sábado 16 vítimas mortais devido ao coronavírus.



18:56 | 07/03 O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho limitou as visitas aos doentes internados e o acompanhamento de utentes no serviço de urgência, devido à epidemia de Covid-19, anunciou este sábado a unidade hospitalar. Em comunicado, o centro hospitalar refere que tem em vigor, desde sexta-feira, "restrições a visitas e ao acompanhamento de utentes no serviço de urgência, como prevenção, contingência e contenção do coronavírus". A medida, que já foi implementada por outros hospitais do país, visa a "proteção de todos os utentes". O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho pede a colaboração da população e deixa vários alertas. "Se tiver sintomas como febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar, não pode realizar a visita. Se esteve fora do país ou contactou com pessoas que estiveram fora, nomeadamente na China, na Coreia do Sul, no Japão e em Itália, não deve realizar a visita", lê-se num panfleto enviado por esta unidade hospitalar.

17:40 | 07/03

As autoridades italianas confirmaram, este sábado, que o surto de coronavírus no país já matou 233 pessoas, um aumento de 36 em relação ao último boletim oficial. Além disso, segundo a Proteção Civil local, são já 5883 pessoas infetadas com o Covid-19. Destes, 589 já estão totalmente recuperados e 567 estão nos cuidados intensivos.

17:25 | 07/03 A epidemia de Covid-19 matou mais 21 pessoas no Irão nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram as autoridades iranianas este sábado O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 5.823, com a confirmação de 1.076 novos casos nas últimas 24 horas. O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, citado pela agência France-Presse (AFP), disse que "mais de 16.000 casos suspeitos estão atualmente hospitalizados" e aguardam o resultado das análises.

17:22 | 07/03 Lusa A Federação de Futebol Italiana (FIGC) admite suspender definitivamente a Série A, o principal escalão do futebol transalpino, caso haja jogadores infetados pelo novo coronavírus Covid-19, disse este sábado o presidente Gabriele Gravina. "Temos de ser realistas, o risco de que haja futebolistas contagiados existe e tomaremos as medidas necessárias para apoiar os atletas, tentando entender que impacto teriam estas precauções na atividade desportiva", afirmou Gravina, em entrevista à televisão estatal Rai. E acrescentou: "Não podemos excluir [a suspensão da Serie A], nem atrevermo-nos com hipóteses que não podemos prever". Itália é o país europeu mais afetado pela epidemia e, depois de terem sido adiados quatro jogos da 25.ª jornada e seis da 26.ª, a FIGC e a Liga da Serie A aprovaram jogar as partidas do campeonato italiano à porta fechada, pelo menos, até 03 de abril.

15:20 | 07/03 Foram confirmados, ao início da tarde deste sábado, mais três casos positivos por infeção de coronavírus em Portugal.

14:18 | 07/03 Uma deputada do Irão de 55 anos morreu este sábado devido à epidemia de Covid-19, anunciou a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA, na sigla inglesa), que também reportou antes mortes de oito políticos ou líderes iranianos.

13:03 | 07/03 Já morreram nove pessoas na sequência do coronavírus em Espanha. A mais recente vítima foi um homem de 91 anos, em Madrid. Durante a manhã deste sábado, o Ministério da Saúde espanhol tinha anunciado que o número de casos confirmados naquele país haviam atingido os 430, mas na altura havia apenas a confirmação da morte de oito pessoas.

13:01 | 07/03 Nicola Zingaretti, secretário-geral do Partido Democrático, que governa em Itália coligação com o Movimento 5 Estrelas, está infetado com o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais

12:40 | 07/03 Pelo menos oito pessoas morreram devido à epidemia de Covid-19 em Espanha, com o número de casos confirmados naquele país a alcançar os 430, confirmou este sábado o Ministério da Saúde espanhol. De acordo com dados divulgados pelo diretor do Centro de Coordenação de Alertas e de Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde de Espanha, Fernando Simón, citados pela agência espanhola Efe, todos os casos positivos de infeção pelo novo coronavírus estão associados a focos de contágio já conhecidos. Os 430 casos confirmados estão repartidos do seguinte modo: 174 em Madrid, 45 no País Basco, 39 em La Rioja, 30 em Valência, 27 na Andaluzia, 24 na Catalunha, 10 na região autónoma das Canárias, 15 em Castela-Mancha, 14 em Castela e Leão, 11 em Aragão, 10 em Cantábria, seis no arquipélago das Baleares e em Estremadura, cinco nas Astúrias, três na Galiza e em Navarra.

11:51 | 07/03 Governo italiano anunciou a contratação de mais 20.000 profissionais de saúde e a aquisição de mais camas para internamento, medidas para combater a propagação da epidemia de Covid-19 no país, o mais afetado da Europa.

11:45 | 07/03 A maratona de Barcelona, que se deveria disputar em 15 de março, foi adiada para 25 de outubro, devido à propagação do coronavírus Covid-19, anunciou hoje o município de Barcelona. "Chegou-se a acordo para adiar a prova, de forma a seguir a trabalhar na contenção do coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades sanitários e da Organização Mundial de Saúde (OMS), no que refere a grandes acontecimentos", explicou, em comunicado, o município.

10:59 | 07/03 A liga norte-americana de basquetebol (NBA) pediu às equipas para se prepararem para jogarem sem adeptos nas bancadas, devido ao surto do novo coronavírus Covid-19. Numa nota enviada às equipas, a NBA detalhou algumas ações que as equipas vão ter de tomar "caso se torne necessário jogar apenas com as pessoas essenciais presentes".

09:48 | 07/03 Foram confirmados mais dois casos positivos de coronavírus em Portugal . Novo balanço eleva para 15 o número de infetados pelo novo Covid-19 em território nacional.

09:33 | 07/03 A epidemia do novo coronavírus está a provocar nos Estados Unidos um efeito de compra compulsiva de grandes quantidades de gel de mãos e o alarmismo em torno da "especulação Purell", a marca mais usada.

08:53 | 07/03 Os Estados Unidos registaram dois novos mortos vítimas do novo coronavírus, Covid-19, na Flórida, os primeiros fora da costa oeste, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde daquele estado norte-americano. Conforme noticia a agência France Presse, as duas vítimas mortais tinham regressado do estrangeiro, tendo as autoridades de saúde acrescentado que existem mais 12 pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Flórida.

08:23 | 07/03 Os Emirados Árabes Unidos registaram 15 novos casos de novo coronavírus, totalizando agora 45 pessoas infetadas no país. O Ministério da Saúde disse que 13 dos novos casos chegaram recentemente do exterior e incluem três cidadãos dos Emirados, dois sauditas, dois etíopes e dois iranianos, além de uma pessoa da Tailândia, China, Marrocos e Índia.

07:50 | 07/03



07:29 | 07/03 O Fórum Económico Mundial decidiu adiar a sua edição latino-americana, prevista para abril em São Paulo, Brasil, devido à expansão do surto do novo coronavírus. Numa declaração distribuída entre os participantes e à qual a os órgãos de comunicação brasileiros tiveram acesso, a diretora regional do Fórum, Marisol Argueta de Barillas, anunciou a suspensão da reunião devido à "situação dinâmica em torno do coronavírus".

07:22 | 07/03 As autoridades de saúde timorenses em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS) estão a investigar o caso de um cidadão italiano suspeito de poder ter o novo coronavírus. "É um caso suspeito. A sua situação médica é estável e ele está sob observação médica e a ser monitorizado", disse à Lusa o responsável da OMS em Timor-Leste, Rajesh Pandav. "Foi recolhida uma amostra e enviada para Melbourne para ser testada", referiu.

01:30 | 07/03 O avião fretado pelo Governo de Macau para retirar 58 residentes na cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, partiu este sábado pelas 09h30 horas (01h30 horas em Lisboa). O airbus A321 da companhia Air Macau, deverá "aterrar às 11h07, no aeroporto de Tianhe", na capital da província de Hubei, afirmou a diretora dos Serviços de Turismo, Helena Senna Fernandes, na conferência de imprensa que se seguiu à partida do aparelho. O voo tem uma duração de 90 minutos e a bordo seguem seis profissionais dos Serviços de Saúde, dois funcionários dos Serviços de Turismo, e sete tripulantes.

19:36 | 06/03 Subiu para 181 o número de casos suspeitos de coronavírus em Portugal.



17:50 | 06/03 Morreu a sexta pessoa vítima de Covid-19 em Espanha. O número de infetados pelo vírus subiu no país para 374.

16:56 | 06/03 O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 100 mil , segundo um balanço feito pela agência de notícias France Presse (AFP), com dados atualizados às 15h00 desta sexta-feira.

15:52 | 06/03 O Governo brasileiro confirmou o nono caso de coronavírus no país, registado no estado da Baía, na região nordeste, por uma paciente que regressou ao Brasil após uma viagem para Itália no final de fevereiro. No momento, o Brasil tem 636 casos suspeitos do novo coronavírus, tendo já descartado 378 outros casos. Segundo anunciou o Governo brasileiro, numa conferência de imprensa na quinta-feira, seis dos pacientes infetados estão no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e, agora, um no estado da Baía.

15:43 | 06/03 Dezoito novos casos de infeção por coronavírus foram detetados nas últimas horas no País Basco, aumentando para 45 o número de infetados nesta comunidade autónoma espanhola, anunciou o departamento de Saúde regional. Trata-se do maior aumento verificado na região desde os dois primeiros casos positivos que foram registados em 28 de fevereiro numa comunidade onde já faleceu uma das cinco vítimas mortais de Espanha.

14:54 | 06/03 A 'Premier League' proibiu esta sexta-feira os apertos de mão entre jogadores e árbitros nos jogos da Liga inglesa de futebol "até novas notícias", de forma a prevenir a propagação de Covid-19. Em comunicado, a entidade explicou que, nos jogos desta semana, ao entrar em campo, as duas equipas continuarão alinhadas, acompanhadas com a música da 'Premier League', mas, depois, "os jogadores da casa vão passar pelos adversários sem dar apertos de mão". Na nota, esta decisão foi justificada com base em orientação médica, pela transmissão do coronavírus ser possível através "de gotículas do nariz e da boca" e poder "ser passado para as mãos, transmitindo-se pelos apertos de mão".

13:40 | 06/03 Marta Temido, ministra da Saúde, confirmou esta sexta-feira mais quatro casos de coronavírus em Portugal . O número de infetados em território português sobe agora para 13.

12:34 | 06/03 O Governo cabo-verdiano anunciou esta sexta-feira que o primeiro e único caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus na ilha cabo-verdiana de São Vicente deu negativo , após análises realizadas no Instituto Ricardo Jorge, em Portugal. O anúncio foi feito pelo Governo na sua página oficial no Facebook, menos de uma hora de o ministro da Saúde do país, Arlindo do Rosário, dar uma conferência de imprensa, na cidade da Praia, para mais explicações sobre o caso.

12:04 | 06/03 O último paciente internado com Covid-19 em Macau recebeu esta sexta-feira alta hospitalar, anunciou o diretor dos Serviços de Saúde. "Nem pacientes internados, nem mortos devido ao novo coronavírus", declarou Lei Chin Ion, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



11:19 | 06/03 O ministro da Saúde da Sérvia anunciou ter sido detetado no país o primeiro caso de uma pessoa infetada pelo surto de coronavírus num homem, de 43 anos, que regressou recentemente de uma viagem à Hungria. O homem está em isolamento no hospital Subotica e o seu estado de saúde é bom, referiu o ministro, acrescentando que as pessoas com quem o doente entrou em contacto já foram submetidas a análises.

10:41 | 06/03 Zhong Jinxing, um médico chinês de 32 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal, ao fim de 33 dias a trabalhar sem descanso numa clínica em Guangxi, uma província da China.



10:39 | 06/03 Um primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado nos Camarões, anunciou o ministro da Saúde camaronês adiantando que o paciente infetado é um francês, de 58 anos, que chegou a Yaoundé no dia 24 de fevereiro.

10:30 | 06/03 Um homem de 86 anos, internado no Hospital Ikazia, em Roterdão é a primeira vítima mortal por infeção com coronavírus na Holanda.

09:46 | 06/03 Um homem de 87 anos que deu entrada no domingo com uma pneumonia num hospital de Saragoça é a quinta vítima mortal em Espanha do novo coronavírus, anunciou esta sexta-feira o departamento de Saúde do Governo regional de Aragão.

09:28 | 06/03 O primeiro caso de contaminação com o coronavírus no Vaticano foi registado no pequeno centro médico localizado dentro da cidade-Estado, que anunciou esta sexta-feira ter de encerrar portas temporariamente para desinfeção, mantendo só as emergências abertas. "Todos os serviços de consultas deste centro foram temporariamente fechados para limpar as instalações após a descoberta ontem (na quinta-feira) de um caso positivo de Covid-19 num paciente", disse porta-voz do pequeno estado dirigido pelo papa, Matteo Bruni.

08:12 | 06/03 Foi esta sexta-feira registada uma quarta morte por coronavírus em Espanha, a segunda em Madrid. A informação está a ser avançada pelos meios de comunicação social espanhóis.



08:03 | 06/03 A China anunciou esta sexta-feira 143 novos casos de infeção e mais 30 mortes devido ao surto de Covid-19, a maioria na província de Hubei.

07:58 | 06/03



O homem, de 76 anos, chegou ao Butão em 02 de março, proveniente da Índia. Na quinta-feira, foi internado num hospital, tendo as análises mostrado que era portador do novo coronavírus. O isolado reino do Butão, nos Himalaias, anunciou esta sexta-feira o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num cidadão norte-americano , e a proibição da entrada de turistas durante duas semanas.O homem, de 76 anos, chegou ao Butão em 02 de março, proveniente da Índia. Na quinta-feira, foi internado num hospital, tendo as análises mostrado que era portador do novo coronavírus.

07:31 | 06/03 Congresso dos Estados Unidos aprovou um plano de emergência de 8,3 mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) para financiar a luta contra a disseminação do novo coronavírus nos Estados Unidos.

22:43 | 05/03 No mais recente balanço feito pela DGS, o número de casos subiu em 30 casos suspeitos sendo agora 147 casos suspeitos no total.



22:41 | 05/03 O Salão Erótico do Porto, que decorre entre esta quinta-feira e domingo na Exponor, em Matosinhos, limitou as entradas diárias para quatro mil visitantes e exigiu aos artistas estrangeiros análises comprovativas de ausência do Covid-19 O diretor do Salão Erótico do Porto -- Eros Porto, Juli Simon, explicou à Lusa os procedimentos adotados assim que, na última sexta-feira, tomaram conhecimento do primeiro caso positivo no Porto do novo coronavírus. "Quando na sexta-feira nos apercebemos da chegada do coronavírus a Portugal, falámos com as autoridades de saúde sobre a questão para perceber se havia ou não condições para realizar o evento. Foi-nos garantido que sim até porque procedemos a algumas alterações em matéria de higiene, prevenção e de presença de público no recinto", disse.

22:40 | 05/03 A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar 7.100 voos até ao final de março por causa de quebras na procura relacionadas com o surto do novo coronavírus, foi esta quinta-feira conhecido. De acordo com informação prestada hoje pela companhia, citada pela agência Efe, a maior parte dos cancelamentos são voos na Alemanha, para o norte de Itália, e para outros destinos na Europa, bem como o já anunciado cancelamento dos voos para Israel. Esta quinta-feira, a companhia já tinha anunciado a suspensão de todos os voos para Israel a partir de domingo, após a decisão israelita de proibir o acesso ao território de cidadãos de vários países europeus para travar o coronavírus.

22:39 | 05/03 número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 97.510, das quais 3.346 morreram, em 85 países e territórios, segundo um balanço divulgado pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 desta quinta-feira. Em relação à contagem realizada na quarta-feira à mesma hora, houve 2.699 novos casos e 101 mortes, de acordo com dados reunidos pela AFP junto de autoridades nacionais em todo o mundo e da Organização Mundial da Saúde. A China (sem as regiões administrativas de Macau e Hong Kong), e o país onde a epidemia foi declarada no final de dezembro, somava 80.409 casos e 3.012 mortes pelo novo coronavírus que provoca a doença denominada Covid-19. Nas 24 horas anteriores à atualização do balanço, a China acumulou 139 infeções e 31 mortes.

16:56 | 05/03 Um trabalhador de uma fábrica de Santo Estevão , em Barrosas, Felgueiras, é um dos casos confirmados com coronavírus. Os colegas de trabalho vão ficar em casa em quarentena.

16:32 | 05/03 Dez idosos e uma auxiliar de enfermagem de um lar em Madrid estão infetados com coronavírus. Os testes positivos já foram confirmados ao Ministério de Saúde da comunidade de Madrid, segundo avança o jornal espanhol El Mundo.

15:48 | 05/03 Cerca de 40 pessoas, alunos e professores, da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto estão de quarentena num isolamento preventivo por terem estado em contacto com um professor infetado com coronavírus. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado.

15:04 | 05/03 O Japão vai colocar em quarentena obrigatória todos os viajantes da China e da Coreia do Sul antes de autorizar a sua entrada no país, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse à televisão estatal NHK que esta medida foi tomada "pela contínua entrada no Japão de viajantes chineses e sul-coreanos e diante da epidemia do novo coronavírus", que está a causar "preocupação aos cidadãos japoneses".

14:54 | 05/03 A Fundação AIP anunciou esta quinta-feira que a Bolsa de Turismo de Lisboa foi adiada devido ao novo surto viral de coronavírus.

14:32 | 05/03 Subiu para nove o número de casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal. Trata-se de um homem que esteve em Itália e que se encontra agora internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

14:29 | 05/03 A FIFA e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiram propor às federações membros da região o adiamento dos jogos de apuramento para o Mundial do Qatar2022, devido ao surto de Covid-19.

13:51 | 05/03 A escola básica Roque Gameiro, na Amadora, suspendeu aulas a alunos que estiveram em contacto com professora infetada com coronavírus.

12:39 | 05/03 A África do Sul regista o primeiro caso de coronavírus no País. Trata-se de um homem, de 38 anos, que viajou para Itália com a mulher, num grupo de 10 pessoas, e regressou à África do Sul no dia 1 de março.



12:37 | 05/03 O Corrieere della Sera avança que poderá ter sido encontrado o paciente zero. De acordo com uma carta de médicos alemães, publicada pelo New England Journal, o primeiro europeu a contrair coronavírus e a transmiti-lo pode ter sido um alemão de 33 anos.

11:21 | 05/03 A Bósnia-Herzegovina registou os seus dois primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus, um homem que esteve a trabalhar em Itália e o seu filho, anunciaram esta quinta-feira as autoridades. "Registámos o primeiro caso de coronavírus na Republika Srpska", disse o ministro da Saúde dessa entidade sérvia da Bósnia, Alen Seranic, em conferência de imprensa.

09:35 | 05/03 Uma mulher de 99 anos morrede coronavírus em Madrid. É a terceira vítima mortal em Espanha.

09:34 | 05/03 O Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) denunciou esta quinta-feira à Lusa " faltarem equipamentos nos centros de saúde [do Norte do país] para evitar contágios do Covid-19", argumentando a administração regional "decorrerem concursos" para os equipar.

09:18 | 05/03 Autoridades confirmam primeira vítima mortal de coronavírus na Suiça. Trata-se de uma mulher de 74 anos que tinha sido hospitalizada no dia 03 de março. A vítima era considerada uma paciente de "alto risco" pelas autoridades de saúde, porque sofria de uma doença crónica.

08:43 | 05/03 Número de pessoas infetadas por coronavírus em Portugal sobe para oito . Os dois pacientes estão no Porto

21:22 | 04/03 A Direção-Geral de Saúde confirmou esta quarta-feira um novo caso de coronavírus em Portugal.



21:19 | 04/03 O Governo brasileiro confirmou esta quarta-feira o terceiro caso positivo de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) no país, em São Paulo, acrescentando que aguarda os resultados da contra-análise de um possível quarto infetado. "O Ministério da Saúde, a secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a secretaria municipal da Saúde de São Paulo confirmaram um terceiro caso importado de coronavírus no Brasil. Além desse, investigam outro possível caso confirmado de coronavírus na capital paulista. Os exames de contraprova estão a ser realizados", informou a pasta da Saúde na rede social Twitter. Na quarta-feira passada, foi confirmado o primeiro caso positivo de contágio no Brasil: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália.

18:28 | 04/03 Espanha confirmou a segunda morte por coronavírus no país. Trata-se de um homem de 82 anos, portador de uma doença crónica.



18:16 | 04/03 Foram confirmados os dois primeiros casos de coronavírus na Hungria, Os contagiados são dois estudantes iranianos, segundo o primeiro-ministro daquele país, Viktor Orbán.

15:56 | 04/03 A inauguração da Bienal de Arquitetura de Veneza, prevista para maio, foi adiada para agosto, por causa da epidemia de Covid-19 em Itália, anunciou esta quarta-feira a organização. Segundo a organização da Bienal de Arquitetura, as novas datas foram estabelecidas na sequência das recentes medidas de prevenção em matéria de mobilidade de pessoas, por causa da propagação do novo coronavírus.

15:03 | 04/03 A Feira do Livro de Londres, que deveria realizar-se entre 10 e 12 de março no centro de exposições Olympia London, foi cancelada devido ao aumento da propagação do surto de Covid-19 na Europa, anunciou esta quarta-feira a organização. De acordo com a informação publicada no site oficial do evento, a próxima Feira do Livro de Londres terá lugar naquela cidade de 9 a 11 de março de 2021.

12:56 | 04/03 CM fonte oficial do Ministério da Defesa. As Forças Armadas estão prontas a disponibilizar de camas nas unidades de saúde militares para receber vítimas do vírus COVID-19 . E, no caso de a situação se agravar, admitem avançar com hospitais de campanha para albergar doentes. E o Laboratório Militar poderá fabricar medicamentos, ao mesmo tempo que se oferece "apoio no armazenamento, gestão e distribuição da reserva estratégica de medicamentos e dispositivos médicos", adiantou esta quarta-feira aofonte oficial do Ministério da Defesa.

12:43 | 04/03 Um funcionário da Agência Europeia de Defesa (ADE) é o primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus nas instituições europeias sedeadas em Bruxelas , revelou esta agência da União Europeia. O funcionário em questão, que se torna o 25.º caso positivo por Covid-19 contabilizado na Bélgica, regressou de Itália em 23 de fevereiro passado, após passagens por Milão e Cortina, começou a apresentar sintomas ligeiros no passado sábado e, depois de os testes terem acusado positivo, está atualmente em auto- isolamento em casa, precisou a ADE, num comunicado hoje divulgado.

12:34 | 04/03 O presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo cabo-verdiano (AAVTCV) disse esta quarta-feira que o Governo "esteve bem" ao suspender os voos para Itália por causa do coronavírus, mas afirmou que isso abala as contas das empresas. "O nosso Governo esteve bem na medida de restrição temporária dos voos de e para Itália", considerou Mário Sanches, em declarações à agência Lusa, para quem o ambiente de incertezas e de algum pânico generalizado em relação à doença acabam por afetar os negócios.

12:24 | 04/03 desfile do 'designer' Gilberto Calzolari, agendado para 14 de março no Porto, foi cancelado, porque o criador e equipa são oriundos de Itália, país com transmissão comunitária ativa do surto de Covid-19, anunciou hoje o Portugal Fashion. , porque o criador e equipa são oriundos de Itália, país com transmissão comunitária ativa do surto de Covid-19, anunciou hoje o Portugal Fashion. "Lamentamos (...) informar que o desfile do italiano Gilberto Calzolari foi cancelado, uma vez que este jovem criador e a sua equipa de produção são oriundos de uma área com transmissão comunitária ativa do [surto de] Covid-19", lê-se num comunicado do Portugal Fashion. A primeira edição do Portugal Fashion no âmbito do 25.º aniversário tem previsão para começar no próximo dia 12 de março e estima-se que sejam apresentados cerca de 30 desfiles de moda em três dias no Porto.

12:00 | 04/03 As autoridades do Irão elevaram esta quarta-feira para 92 o número de mortos pelo novo coronavírus no país, onde há 2.922 casos confirmados de infeção. O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, anunciou hoje os novos números numa conferência de imprensa em Teerão. Atualmente, existem mais de 3.140 casos do novo vírus no Médio Oriente. Os casos registados nos outros países desta região estão, na sua grande maioria, também ligados, direta ou indiretamente, ao Irão.

11:14 | 04/03 ma menina de quatro anos, o pai e a mãe foram infetados pelo novo Covid-19. Pertencente à família que reside em Madrid , esta é a primeira criança com resultado positivo para coronavírus em território espanhol.

09:32 | 04/03 Foi confirmada, esta quarta-feira, a primeira morte por coronavírus no Iraque. Trata-se de um homem de 70 anos de Sulaymaniyah, no Curdistão iraquiano.



08:37 | 04/03 Sobe para cinco o número de pessoas infetadas por coronavírus em Portugal. Paciente está internado no Porto

16:52 | 03/03 Uma turista britânica que estava no hotel de Tenerife, que esteve em quarentena, foi detetada com coronavírus.



15:10 | 03/03 O Hospital de São João, no Porto, confirmou esta terça-feira à tarde a existência de quatro casos suspeitos de coronavírus naquela unidade hospitalar.



13:20 | 03/03 Aumentou para 51 o número de casos de infeção por coronavírus no Reino Unido. O anúncio foi feito pelo ministra da Saúde da Grã-Bretanha, Matt Hancock.



13:16 | 03/03 O Ministério da Saúde espanhol anunciou esta terça-feira que um professor primário, de uma escola de Madrid, está infetado com o novo Covid-19.



11:08 | 03/03 A Comunidade de Madrid anunciou 18 novos casos de contágio por coronavírus nas últimas horas. No total, a capital espanhola contabiliza 46 casos, dos quais cinco são considerados graves.

11:05 | 03/03 A Ucrânia confirmou esta terça-feira o seu primeiro caso positivo de coronavírus . A informação foi confirmada à agência Reuters pelo chefe interino do Centro de Saúde Público do Ministério da Saúde, Ihon Kuzin. Reuters

08:23 | 03/03 Os hospitais de Santo António e de São João, no Porto, "esgotaram a capacidade" , pelo que mais quatro hospitais na região norte foram ativados na noite de segunda-feira devido à epidemia de Covid-19, anunciou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

17:40 | 02/03 O escritor Francisco José Viegas está em isolamento voluntário após ter estado com Luis Sepúlveda na Póvoa de Varzim.

12:38 | 02/03 A Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma "equipa de resposta" ao novo coronavírus, no mesmo dia em que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) subiu o risco de infeção na UE para elevado.

10:04 | 02/03 Confirmados os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal. Em causa estão dois pacientes internados em hospitais do Porto.

10:00 | 02/03 Homem de 70 anos morre vítima de coronavírus nos EUA. Esta é a segunda morte registada no país.

19:00 | 01/03 A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 87.161 pessoas em 60 países de cinco continentes, das quais já morreram mais de 2 mil.



17:00 | 29/02 Imagens de satélite da NASA mostram impacto do coronavírus na redução de poluição na China



15:00 | 29/02 Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com o novo coronavírus vai receber "em breve" alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão. A carregar o vídeo ...

13:00 | 29/02 A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, advertiu esta sexta-feira para o contacto próximo entre a população devido ao risco de contágio com o novo vírus da China, Covid-19, deixando mesmo um conselho: "não nos devemos beijar todo o dia e a toda a hora nem devemos confraternizar tanto como habitual".

13:00 | 29/02 Número de pessoas infetadas pelo coronavírus sobre para 23 no Reino Unido.

00:00 | 29/02 O escritor chileno, Luis Sepúlveda, é o primeiro infetado com coronavírus nas Astúrias. A mulher confirmou ao jornal El Comercio que o escritor sentiu os primeiros sintomas depois do regresso de Portugal.



13:00 | 27/02 Um segundo cidadão português está hospitalizado no Japão "por indícios relacionados" com o Covid-19, também tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess.

13:00 | 26/02 O Brasil confirma o primeiro caso positivo de contágio, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que terá regressado recentemente do norte de Itália. Vários países confirmam igualmente os primeiros casos, entre os quais a Grécia, Finlândia, Macedónia do Norte, Geórgia e Paquistão.

08:00 | 25/02 O português infetado com coronavírus a bordo de um navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama é enviado para um hospital de referência local.

10:00 | 24/02 O diretor-geral da OMS avisa que o mundo tem de se preparar para uma "eventual pandemia" do novo coronavírus, considerando "muito preocupante" o "aumento repentino" de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

08:00 | 02/02 A China soma um total de 2.744 mortos e 78.497 casos confirmados. O número de mortos em Itália sobe para 14 e o de pessoas infetadas para 528. Portugal registou, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19).

17:00 | 13/01 É registado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus fora da China, na Tailândia.

12:00 | 10/01 As autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias como um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em sete doentes.



06:00 | 04/01 São 44 os casos de doentes com uma pneumonia de origem desconhecida reportados pelas autoridades chinesas. O agente causador é ainda desconhecido.



