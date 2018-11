Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses com mais pontes e fins de semana prolongados em 2019

No total, serão quatro fins de semana prolongados e seis possibilidades de fazer ponte.

12:19

Em 2019, os portugueses vão ter mais um fim de semana prolongado e uma possibilidade de ponte do que no presente ano, devido aos feriados dos Santos Populares.



Ao longo de 2018, os portugueses puderam gozar mini-férias em oito ocasiões, mas no próximo ano as coisas mudam, uma vez que serão dez as possibilidades, com o feriado de Santo António a ser a uma quinta-feira - dando oportunidade de gozar a sexta-feira - e o de São João ser a uma segunda-feira.



De acordo com dados alusivos ao turismo em Portugal, a procura de viagens cresceu em março, maio e junho, pelo que poderá ser também benéfico para a economia, sendo que os feriados dos Santos Populares - Santo António e São João - se comemoram em junho.



No total, são quatro fins de semana prolongados e seis possibilidades de fazer ponte que os portugueses poderão ter em 2019.



O primeiro dia do ano de 2019, feriado de ano novo, corresponde a uma terça-feira. No próximo ano, o Carnaval comemora-se em março, dia 5. Em abril, há a possibilidade de fazer ponte juntando os feriados da sexta-feira santa (comemorado a 19 de abril) e o domingo de Páscoa (21 de abril). Na semana seguinte, o 25 de Abril calha a uma quinta-feira.



O dia do Trabalhador (1º de maio) calha a meio da semana, a uma quarta-feira. Em junho, há vários dias de descanso: o Dia de Portugal (10 de junho) acontece a uma segunda e o Dia de Santo António (feriado comemorativo de Lisboa) calha a uma quinta-feira. Dia 20 de junho, data móvel para o Feriado do Corpo de Deus, calha a uma quinta-feira.



O Feriado da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, proporciona mais uma oportunidade de ponte, uma vez que calha a uma quinta-feira. Já o 5 de Outubro, Dia da Implantação da República, calha a um sábado. O Dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, é uma sexta-feira.



Os dias 1 e 8 de dezembro calham ser a um domingo, e por último, o Dia de Natal, comemora-se a uma quarta-feira.