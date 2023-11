A maioria dos portugueses pretende gastar menos dinheiro no período natalício do que no último ano e 70% estimam gastar um máximo de 250 € nas prendas.



De acordo com os dados do Barómetro CMTV, realizado pela Intercampus para o Correio da Manhã e CMTV, 73,3 por cento dos inquiridos referem que pretendem gastar menos dinheiro no Natal do que no ano passado, enquanto 21,6 por cento admitem vir a gastar mais.









