Portugueses retidos em Veneza após sucessivos cancelamentos de voos TAP com destino a Lisboa

Um grupo de portugueses está desde segunda-feira retido no Aeroporto Internacional Marco Polo, em Veneza, depois de sucessivos cancelamentos dos voos TAP com destino a Lisboa.Segundo um dos passageiros afetados relatou ao, o primeiro voo devia ter saído de Veneza às 20h20 de segunda-feira mas foi adiado para as 23h19. Posteriormente, os passageiros foram transportados por um autocarro até ao avião mas este voltou a não partir.O grupo regressou ao aeroporto para novo check-in e ali se manteve até ao início da madrugada. Depois de não conseguirem realizar a viagem na noite e madrugada de segunda-feira, os passageiros foram encaminhados para um hotel.Já esta terça-feira, um novo voo estava marcado para as 13h35, mas voltou a não partir, segundo um passageiro revelou ao. Ao início da tarde desta terça-feira, a companhia aérea informou os passageiros através de mensagem 'automática' que o voo voltou a ser adiado para quarta-feira às 20h20.Até ao momento a TAP ainda não prestou qualquer esclarecimento aoou aos passageiros sobre o sucedido.