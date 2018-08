Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia de Matosinhos continua com restrições a aguardar resultado de análises

Bandeira Azul da praia do Cabo do Mundo continua arriada esta terça-feira.

Por Lusa | 12:06

A Bandeira Azul da praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, continua esta terça-feira arriada e assim deverá manter-se até serem conhecidos os resultados das análises para determinar se passaram os efeitos do escorrimento de 'lamas' da ETAR detetado.



Em declarações esta terça-feira à Lusa, o comandante da Zona Marítima do Norte, Rodrigues Campos, disse que a praia vai manter-se com restrições até chegar o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, o que poderá a acontecer a qualquer momento.



Dependendo o resultado desse parecer, a praia será reaberta, ou não, com a Bandeira Azul.



"Enquanto não obtivermos o resultado das análises a Bandeira Azul vai continuar arriada", reforçou o comandante.



A praia do Cabo do Mundo foi fechada após ter sido detetado, na sexta-feira, um "escorrimento para o mar" com origem alegadamente numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que existe em Leça da Palmeira (Matosinhos).



"À vista desarmada a praia apresenta-se limpa depois de os serviços da Câmara de Matosinhos terem feito a limpeza do areal", sem que isso possa ser "entendido como a praia estar pronta" para receber os veraneantes, referiu Rodrigues Campos.



A Câmara de Matosinhos admitiu no sábado que a praia pudesse ser reaberta na segunda-feira, tendo em conta a "pouca quantidade derramada" para o areal, o que não se confirmou.