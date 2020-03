Praias e zonas ribeirinhas do Algarve fechadas devido ao coronavírus

O acesso a várias praias e zonas ribeirinhas da região do Algarve foi interdito ao público para travar a concentração de pessoas.

Em Lagoa, foram fechados os acessos de praias que atraem, normalmente, muitas pessoas, entre elas a da Marinha, Benagil e Vale de Centeanes. A ação foi realizada pela União de Freguesia de Lagoa e Carvoeiro, com o apoio da GNR.

Também em Lagos, a autarquia interditou a circulação no passeio da frente ribeirinha da Avenida dos Descobrimentos, nas praias do concelho, frentes de mar e parques de estacionamento. A decisão abrange "locais aprazíveis" e "mais propícios à concentração de pessoas", sendo "suscetíveis de gerarem comportamentos contrários aos objetivos que levaram à imposição do Estado de Emergência Nacional".