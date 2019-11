Derrocada de arriba no Carvoeiro corta trilho costeiro

Várias toneladas de pedra e terra desabaram na zona de Vale Currais, junto à praia do Paraíso, em Carvoeiro, e obrigaram ao corte de um trilho costeiro onde passavam diariamente centenas de turistas e moradores locais. Esta foi a segunda derrocada registada pelas autoridades no Algarve após o fim da época balnear.A derrocada ocorreu na quarta-feira, durante o dia, e foi registada através de uma fotografia a que oteve acesso. A Polícia Marítima foi alertada e avançou para a sinalização e interdição da passagem no sentido de "garantir a segurança dos utentes do trilho". Os técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente avaliaram as condições de segurança na arriba, que já tinha sofrido outra derrocada em dezembro de 2018.A Proteção Civil de Lagoa colocou barreiras metálicas para reforçar a sinalização provisória. O comandante da Capitania do Porto de Portimão, Gonzalez Paços, apela às pessoas que frequentam as praias e zonas junto à costa para "respeitarem a sinalética existente e que se mantenham afastadas das vertentes das arribas, bem como da base das mesmas".O trilho integra o Caminho dos Promontórios que, segundo Joaquim João, presidente da União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, "está todo balizado para que os turistas andem em segurança". A câmara de Lagoa já "está a negociar" com os proprietários de um terreno privado junto à arriba para que o percurso do caminho pedestre seja feito por outro local.