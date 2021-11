O aumento de contágios nos últimos sete dias de Covid-19 resulta de mais jovens com idades entre os 20 e os 29 anos estarem infetados. Os especialistas acreditam que este crescimento se deve aos ajuntamentos nas praxes, bem como a uma maior presença em discotecas e em bares.





O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica mais 5513 novos casos por comparação com o boletim de dia 24 de outubro. Por faixas etárias, a maior subida foi no grupo entre os 20 e os 29 anos, com 875 novos casos. Seguindo-se o grupo dos 40 aos 49 anos com 802 novos casos.