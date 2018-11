Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prematuros transferidos para longe das suas casas

Em Portugal nascem anualmente 8 mil prematuros e 10% ficam internados.

A Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro XXS alertou esta terça-feira que a falta de profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, está a obrigar as unidades de neonatologia a encerrar vagas e a transferir prematuros para hospitais longe das suas residências.



"Há unidades em Lisboa que estão a transferir bebés para Coimbra porque não têm capacidade de resposta às famílias na sua unidade", afirmou Paula Guerra, dirigente da XXS.



Teresa Tomé, coordenadora da Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, afirmou que têm "havido algumas dificuldades" nas unidades da Maternidade Alfredo da Costa e do hospital D. Estefânia.



Em Portugal nascem anualmente 8 mil prematuros (com menos de 37 semanas de gestação) e 10% ficam internados, em média, 60 dias em Cuidados Intensivos.