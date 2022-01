Prémio de inovação na saúde pode permitir novos voos a cientistas portugueses

O prémio de inovação em ciências da saúde promovido pela Bluepharma e pela Universidade de Coimbra (UC) pode significar novos voos e criação de valor aos projetos dos cientistas portugueses candidatos, defendeu o vice-presidente do grupo farmacêutico Sérgio Simões.

A quinta edição do prémio bienal está, atualmente, em curso -- recebe candidaturas até 7 de março -- mas o galardão, no valor de 20 mil euros, não se esgota em si mesmo e permite a possibilidade de um investimento adicional de 30 mil euros, por parte da farmacêutica sediada em Coimbra, no eventual desenvolvimento posterior do projeto premiado.

"Vir ao prémio pode significar modificar a atitude dos investigadores perante a ciência que estão a fazer e tentarem olhá-la numa lógica de ver onde podem criar valor com ela", disse à agência Lusa Sérgio Simões.