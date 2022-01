Doente Covid do Hospital de Chaves retirado após incêndio

Um utente que se encontrava na tenda de Covid-19 do Hospital de Chaves foi esta sexta-feira retirado das instalações depois de um incêndio ter deflagrado num quadro elétrico.Segundo José Silva, Comandante dos Bombeiros de Salvação Pública, “o alerta foi dado às 04h10 mas felizmente o quadro está instalado no exterior do edifício, pelo que foi um trabalho rápido, sem grandes danos materiais e que não causou feridos”.