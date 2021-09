Fogo destrói casa e deixa morador ferido em Celorico de Basto

Um homem de 77 anos ficou ferido, esta manhã, durante o combate às chamas na casa onde vivia sozinho, em Carvalho, Celorico de Basto.O alerta para o incêndio foi dado às 09h20 por um popular e quando os bombeiros chegaram ao local já a casa estava totalmente tomada pelo fogo.O morador foi retirado do edifício e foi já durante os trabalhos de rescaldo que foi atingido por um pedaço de madeira do telhado. "Apesar da insistência das nossas equipas para que se mantivesse no exterior, o senhor teimou em entrar na habitação, já durante o rescaldo, e foi atingido na cabeça. Sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado ao Hospital", explicou aoo comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, Fernando Marinho.Os bombeiros mobilizaram para o local quatro viaturas com 14 operacionais. A GNR também foi chamada, assim como a Proteção Civil e os Serviços de Ação Social do município de Celorico de Basto, para garantirem o alojamento do único morador da casa, que ficou sem condições de ser habitada.