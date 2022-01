Depois de um mês de dezembro quente e seco - o quarto mais seco desde 1931 -, a que se seguiu uma semana de transição com chuva e alguma neve, eis que o frio vai chegar em força sobretudo durante a noite, com a formação de geada. Será que, como diz o ditado, “um janeiro geoso traz um ano formoso?”.





Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão começar a baixar já esta quarta-feira, sendo que a partir de amanhã as mínimas vão descer para valores abaixo de zero nos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda. O vento vai agravar a sensação térmica. Na serra da Estrela, os termómetros vão chegar aos sete graus negativos. Também em alguns locais do interior do Alentejo os termómetros se vão aproximar dos zero graus. Para Lisboa, estão previstas mínimas entre os 3 e 5 graus. Só mesmo a região do Algarve vai escapar a esta vaga de frio que vai afetar o País.