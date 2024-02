O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e a vereadora do Urbanismo, Sophie Matias, são acusados pelo Ministério Público de um crime urbanístico na aprovação de um parque de autocaravanas. A obra teve luz verde em 2019, apesar de se tratar de um terreno agrícola inserido nos limites do Plano de Ordenamento da Orla Costeira. A autarquia entende que as regras não se aplicam naquele espaço e não consultou a Agência Portuguesa do Ambiente, que emitiu parecer negativo com a obra a decorrer. O Ministério Público acusa agora todos os intervenientes. Os arguidos pediram abertura de instrução.