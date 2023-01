Foi decretado luto nacional, esta quarta-feira, pela morte de Bento XVI.



"O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que declara luto nacional no dia 5 de janeiro de 2023,

pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI", pode ler-se na nota no site da presidência.O funeral do papa emérito realiza-se, esta quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09h30 locais (08h30 em Lisboa). A cerimónia vai ser presidida pelo Papa Francisco.