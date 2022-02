Alívio de medidas da Covid-19 já está em vigor. Recorde as regras

"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.", lê-se na nota publicada na página da Presidência da República.

Governo dá luz verde para regresso à normalidade. Conheça todas as medidas de alívio das restrições

O Presidente da República promulgou o diploma de alívio das restrições relacionadas com a Covid-19. As novas regras entram em vigor já a partir deste sábado, após terem sido publicadas em Diário da República.O Conselho de Ministros tinha decidido esta quinta-feira aliviar a maior parte das restrições, incluindo a necessidade de apresentar teste negativo para entrar em bares, discotecas, recintos desportivos e grandes eventos, a obrigatoriedade de certificado digital nos restaurantes e hotelaria e o limite de clientes no interior das lojas. O certificado digital passa a ser exigido apenas no controlo de fronteiras e os testes negativos (ou certificado de recuperação ou de vacinação completa com dose de reforço) são necessários para visitas em lares de idosos e pacientes internados em unidades de saúde. O uso da máscara em espaços públicos interiores mantém-se e os contactos de alto risco deixam de ficar em confinamento.O ‘dia da libertação’, com o levantamento de todas as restrições, só deverá acontecer no final de março, segundo o Governo. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que o Governo deverá fazê-lo quando o País atingir a meta definida pelos peritos, de 20 mortes a 14 dias por milhão de habitantes, o que deverá acontecer em cinco semanas (final de março). Atualmente, frisou Mariana Vieira da Silva, o número de mortes por Covid-19 "ainda é muito elevado" em Portugal. No boletim da DGS de quinta-feira contam-se 42 óbitos por Covid e no boletim desta sexta-feira contam-se 51.Sobre o fim do confinamento para contactos de risco, a governante explicou que "a partir da entrada em vigor desta resolução (do aligeirar de restrições) os confinamentos são apenas para as pessoas que testem positivo, tendo ou não sintomas". Sobre o fim do isolamento dos infetados assintomáticos, Mariana Vieira da Silva remeteu para uma norma a aprovar pela Direção-Geral da Saúde.João Vieira Lopes (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal) considera positivo para a economia o alívio de restrições e crê que a retoma será mais intensa a partir de agora.A Associação Portuguesa de Bares e Discotecas pede uma campanha massiva de promoção de Portugal no estrangeiro para o regresso do turismo e um apoio musculado às empresas.O levantamento de restrições "é uma ótima notícia, mas é preciso aumentar confiança dos consumidores e agentes económicos", frisou esta quinta-feira a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.Os boletins epidemiológicos, que atualmente são diários, vão ser alterados e vão passar a ter dados como as infeções nos mais velhos ou doenças sintomáticas, afirmou Mariana Vieira da Silva.Portugal vai deixar de estar em situação de calamidade e vai passar para situação de alerta, decidiu o Conselho de Ministros. A medida aplica-se ao território continental até às 23h59 de 7 de março.O teletrabalho deixa de ser recomendado, passando a vigorar a "normalidade" no que diz respeito ao trabalho, disse Mariana Vieira da Silva. O teletrabalho, que já foi obrigatório, passou a ser recomendado a partir de 14 de janeiro.