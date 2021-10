Presidente do sindicato dos tripulantes quer evitar greve na TAP

O presidente do SNPVAC quer evitar que da assembleia-geral desta quinta-feira saia a ideia de uma greve na TAP dado o descontentamento com o "não pagamento de horas extra", que seria "perigosa", apelando a outros mecanismos de resolução.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Henrique Louro Martins, explicou a razão da convocação da assembleia-geral extraordinária de quinta-feira, que serve para debater o não pagamento de horas extra aos tripulantes de cabine, que o sindicato diz estar a violar o acordo de emergência assinado com a companhia aérea.

"O objetivo é os tripulantes de cabine associados do SNPVAC tomarem conhecimento desta situação e da interpretação que a TAP faz, de maneira que esta possa ser depois resolvida em tempo útil e para que o acordo de emergência seja cumprido na sua totalidade", indicou.