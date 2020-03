Primeiro avião com equipamento médico já chegou ao Porto. António Costa registou o momento

Já aterrou em Portugal o primeiro avião fretado pelo Governo português com material médico. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, que estava a chegar à cidade Invicta na mesma altura.sabe que do material fazem parte 4.614.000 máscaras tipo 2, 56.000 fatos e 20.000 cobre botas, comprados centralmente.O aparelho da da Ethiopian Airlines vindo da China chegou esta manhã à zona de cargas e descargas do aeroporto Francisco Sá Carneiro.António Costa conseguiu assim assistir à descarga dos vários equipamentos. "Há coincidências felizes. Ao aterrar hoje no Porto, deu-se a coincidência de ter apanhado o momento exato da descarga de milhares de equipamentos de proteção individual, fatos de proteção e máscaras", escreveu António Costa na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro afirma que Portugal está a "reforçar as compras e a receber mais donativos".