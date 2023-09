Primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade debate temas como emergência climática no CCB

O Dia Nacional da Sustentabilidade é assinalado esta segunda-feira pela primeira vez em Portugal, uma iniciativa da associação DECO Proteste que assinala a data com conferências sobre temas como a emergência climática ou o sobreconsumo.

O dia foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 25 de maio passado, na sequência de uma recomendação do parlamento de há dois anos, e coincide com a data da adoção pela ONU da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A proposta fora apresentada à Assembleia da República em abril de 2020 pela associação de consumidores DECO, que sugeriu o dia 25 de setembro precisamente por terem sido apresentados nessa data os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.

Quando da aprovação do dia o Governo disse pretender que a iniciativa contribua "de forma relevante para a divulgação de informação, a promoção do conhecimento e a capacitação de todos os atores sociais para a mudança consciente de comportamentos com potencial transformador para um futuro sustentável".

Hoje o primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade, a conferência organizada pela DECO no Centro Cultural de Belém, "Visões do Futuro", junta o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, e especialistas que irão falar sobre emergência climática, desperdício alimentar, sobreconsumo e a guerra na Ucrânia.

"Vamos, mais do que tudo, debater o tanto que há para fazer, tendo, para tal, escolhido quatro ângulos atuais e transversais. O clima e as suas convulsões, cujas consequências desfilam todos os dias nos meios de informação; e o desperdício alimentar, que conta anualmente com milhares de toneladas de comida que acabam no lixo, mesmo com populações a morrer à fome e outras tantas que lidam com a pandemia da obesidade", explica Rita Rodrigues, da DECO, citada num comunicado da associação.

E acrescenta: Durante a tarde será debatido o sobreconsumo, "a pulsão permanente pela compra, pelo consumo desenfreado; e ainda a questão da sustentabilidade que nos traz o conflito na Ucrânia, isto é, até quando e como é que estamos em condições de suportar as consequências do arrastamento da guerra".

A responsável diz que há muito que a DECO considerava urgente haver um dia para refletir sobre o tema e programar ações e planos.